«Voces por Benín», un recital solidario para abrir 2026 con un viaje a África desde Villaviciosa

Un concierto coral que sumerge al espectador en los ritmos africanos y la afrofusión. Esta es la propuesta que traerá al teatro Riera de Villaviciosa Voces por Benín el próximo 4 de enero, a partir de las 18.30 horas. Se trata de un rescital del coro infantil y juvenil «Benin gBÉ» que esta Navidad recorre España para dar visibilidad los derechos de la infancia en África, a iniciativa de la Fundación Juntos por la Vida.

«El espectáculo lleva a caminar junto a esclavos, sentir la fuerza de las mujeres africanas, mecer un bebé en medio de la selva o acompañar a niños en el primer día de escuela», subrayan los promotores.