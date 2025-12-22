Una actuación muy esperada en Villaviciosa: luz verde al saneamiento del entorno de Rodiles, que se iniciará en 2026

El gobierno regional ya tiene luz verde para ejecutar las obras de saneamiento de Rodiles, Muslera y El Pico, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado, a través de la Demarcación de Costas en Asturias, la ocupación de los terrenos de dominio público marítimo terrestre necesarios para llevar a cabo los trabajos. Este permiso estatal era el último trámite pendiente para iniciar la esperada intervención, algo que tendrá lugar a lo largo del ya cervano 2026 salvo retrasos inesperados.

La intención del Principado era licitar las obras en 2025 e, incluso, que pudieran comenzar en este último tramo del año, para lo cual reservó una partida de 200.000 euros en los presupuestos del ejercicio. Sin embargo, la demora acumulada por el proyecto en Madrid truncó ese objetivo. En todo caso, las cuentas autonómicas para 2026, actualmente en tramitación, incluirán fondos para llevar a cabo unas obras que han sido demandadas con insistencia tanto por los vecinos de las parroquias afectadas, que llegaron a concentrarse ante el Ayuntamiento de Villaviciosa, como por el gobierno municipal que lidera el socialista Alejandro Vega.

Nueva red

A grandes rasgos, el proyecto impulsado desde el Principado consiste en la ejecución de una nueva red de saneamiento que intercepte los vertidos de todos los núcleos de población del ámbito y los derive hacia los colectores de saneamiento existentes, con el posterior tratamiento de las aguas en la estación depuradora de Villaviciosa. Debido a la amplitud del ámbito geográfico, la actuación se ejecutará por fases, dando prioridad a las poblaciones más próximas a la ría, con el fin de concentrar la inversión en la mejora ambiental de la reserva natural ligada al estuario maliayés.

También se analizará el funcionamiento de la red de saneamiento en el caso de infraestructuras ya existentes y desarrolladas con acometidas domiciliarias en algunas localidades.

La primera parte del plan incluye la zona de Rodiles, dado que es uno de los principales arenales de Asturias, y los núcleos de viviendas de El Picu y Onón en Tornón. Todos ellos están situados en pleno borde de la ría. En total, el proyecto incluye la ejecución de unos 4.677 metros de colectores, además de seis estaciones de bombeo con 605 metros de impulsión.

Las propiedades privadas y los caminos públicos que resulten afectados por la actuación serán repuestos en la fase final del proyecto.