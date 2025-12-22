La Fundación de la Sidra respalda a la Denominación de Origen en su brindis de fin de año: «Es lo nuestro»

El patronato de la Fundación de la Sidra, organismo que se encarga de la gestión del Museo de Nava, celebró este lunes en Sariego una reunión para aprobar el presupuesto económico de cara al próximo ejercicio, cuya cuantía asciende a un total 332.000 euros. La cita se cerró con un brindis del patronato con los alcaldes de la mancomunidad, los responsables de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias y varios invitados.

Asistieron al acto Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa; Juan Cañal, de Nava; Saúl Bastián, de Sariego; José Ángel Toyos, de Colunga; Aitor García, de Bimenes y Gerardo Fabián, de Cabranes. Como integrantes del patronato, también participaron Montserrat López Moro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, y Ana Nosti, edil de Siero. Además, acudieron, entre otros, el presidente del consejo regulador de la DOP, Jorge García; María Cardín, directora comercial del grupo El Gaitero, y Mónica Fernández, directora de Sector Primario y Agroalimentación de Caja Rural.

Juan Antonio González, presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra y concejal del PSOE de Nava, destacó la relevancia que tiene el consumo de sidra con denominación de origen, «que es lo nuestro», y que este 2025 "ha sido un buen año" para los cinco concejos que conforman el ente supramunicipal. «Estamos culminando, prácticamente, todo el despliegue de obras asociadas al plan de dinamización turística de la comarca y también con un poco de resaca por la celebración de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco", expresó. "De cara al año que viene esperamos mantener unos niveles de inversión, de colaboración y de actuación similares, contando con la colaboración del Principado para mantener este nivel de mejoras para una comarca de la sidra que está de moda", concluyó.

La sidra de Asturias acaba de celebrar el primer aniversario del reconocimiento de la Unesco y cierra este año como Patrimonio de la Humanidad con un incremento del diez por ciento en las ventas de caldos acogidos a la denominación de origen. Para 2026, el reto pasa por ir poniendo en marcha la mayor parte de las iniciativas ligadas al plan estratégico de difusión de la cultura sidrera que fue presentado hace unos meses por el gobierno regional.

Entre las medidas concretas para el año que arrancará en poco más de una semana destaca el refuerzo de la promoción nacional e internacional de la cultura de la sidra con una consignación económica de 900.000 euros. Además, se pondrá en marcha una línea de subvenciones, dotada con 50.000 euros, para proteger los llagares tradicionales, muchos de ellos en la Comarca de la Sidra.