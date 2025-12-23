El deslinde de La Barquerina deja a 36 compradores sin estrenar sus pisos

La inclusión de tres parcelas del área residencial de La Barquerina (Villaviciosa) dentro de la franja de servidumbre de un deslinde aprobado por la Demarcación de Costas en 2002, del que no se tenía constancia expresa hasta ahora, impide que los compradores de los 36 pisos de un edificio ya construido en la zona puedan acceder a sus viviendas, listas para ocupar, al menos hasta que no se regularice su situación. Este inmueble se levantó con todos los permisos en regla y dentro de una reserva regional de suelo impulsada por la Sociedad de Gestión y Promoción de Suelo (Sogepsa) en 2008. Es decir, seis años después del deslinde que pone en jaque la principal zona de expansión residencial de la capital maliayesa y una de las más atractivas de la Comarca de la Sidra.

Tal y como ha desveló LA NUEVA ESPAÑA, el problema en La Barquerina se presentó por sorpresa hace una semanas. Fue cuando la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se pronunció en contra de la concesión de la licencia de obra para otro edificio de La Barquerina, cuya comercialización ya estaba en marcha, con el argumento de que ocuparía una zona de servidumbre derivada del deslinde de 2002, aprobado sin que conste la presentación de alegaciones por parte del Ayuntamiento.

La servidumbre también coloca en situación irregular un tercer edificio de La Barquerina, construido y habitado desde hace tres lustros, sin que entonces hubiera pegas por parte de la Demarcación de Costas. A mayores, y ya fuera de ese ámbito concreto de la Villa, estarían afectados de igual forma parte de la zona de Les Callejes, donde se levantan varias viviendas sociales, el cuartel de la Guardia Civil y el parque de Bomberos de la Villa.

El alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, ya ha informado a los grupos de la oposición de la situación que se ha generado en La Barquerina, reconociendo que las consecuencias pueden ser "muy graves". Por ello, ha mantenido diversos contactos tanto con los responsables de la Demarcación de Costas como con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), a los que ha trasladado la disconformidad del Ayuntamiento con lo sucedido. "Vamos a dar la batalla por todos los medios legales para corregir la situación", advierte el regidor maliayés sobre una situación que ha generado una gran alarma entre los compradores de vivienda en esa zona de la capital municipal.

Sogepsa mantiene dentro del suelo disponible que oferta en su página web una parcela en La Barquerina. Es de uso residencial y para la construcción de 21 pisos bajo la modalidad de vivienda de protección autonómica. "El área residencial de La Barquerina, en Villaviciosa, combina dos grandes atractivos: está totalmente vinculada al casco urbano de la Villa y al mismo tiempo es una zona de expansión con una amplia zona verde que se constituye en parque fluvial en torno al río Linares", destaca Sogepsa en la promoción de la finca dentro de un área que, según añade, "está plenamente cohesionada con la ciudad, consolidada y con los primeros vecinos".

Los problemas con el deslinde se presentan en un momento en el que, según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento, Villaviciosa tiene en distintas fases de tramitación cuatro promociones de viviendas para levantar alrededor de doscientos pisos en el casco urbano La inversión ronda los quince millones de euros para las dos próximos años.

Estas iniciativas residenciales, que se concentran, fundamentalmente, en las zonas urbanas de La Barquerina y La Oliva, coinciden con unos años de importante expansión demográfica en Villaviciosa, concejo que ha enlazado varios ejercicios de incremento de la población gracias a la llegada de nuevos vecinos.