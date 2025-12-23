La Ruta de los Belenes apunta a un nuevo récord de participación: este es el sorprendente número de visitantes que suman ya las seis sedes

La Ruta de los Belenes de Villaviciosa ya superó el pasado domingo las siete mil visitas, lo que augura que se batirá el récord establecido el pasado ejercicio, cuando las sedes de los nacimientos sumaron 14.565 asistentes. "Se demuestra el acierto y el éxito de esta iniciativa que se puso en marcha en 2015, gracias al trabajo y la tradición que ya existía en la Villa, y a la unión de todos los que creímos en este proyecto", subrayó el regidor maliayés Alejandro Vega. El Alcalde también mostró su agradecimiento a "todas las empresas locales que apoyan la iniciativa y a la congregación de Las Clarisas, que han estado desde el inicio, y que hacen un esfuerzo para contribuir, siendo una de las señas de identidad de la ruta".

La Ruta de los Belenes cuenta con un pasaporte para que los visitantes puedan sellarlo en cada una de las seis sedesy participar en un sorteo. Para ello es necesario completar la tarjeta-boleto que puede obtenerse en las mismas sedes y, una vez sellada en cada una, introducirla en las urnas disponibles.

Este año, con motivo del décimo aniversario de la iniciativa se mejora el premio al ganador del sorteo por part de ACOSEVI, que incorpora vales para descuentos en el comercio local por cien euros y con la aportación de un lote de productos por parte del Grupo El Gaitero. Además, se añaden diez premios más, que podrán recaer en las personas que recorran la ruta.

La ruta se compone de seis sedes. Por orden, la primera de ellas es el conocido como Belén de la Oliva, expuesto en la sede de la Fundación José Cardín Fernández y obra de Nicolás Rodríguez Martín. El uso del agua y sus más de cien figuras son protagonistas de este espectacular nacimiento. La siguiente parada es la Casa de los Hevia, donde se puede observar el belén realizado con personajes de madera por los usuarios de la Asociación Raitana de apoyo a personas con discapacidad. A su lado, se muestran varios de los nacimientos elaborados para esta Navidad por los alumnos y las familias del Colegio San Rafael.

La tercera etapa de este itinerario es el Nacimiento de las Clarisas, elaborado por las monjas en colaboración con la Asociación de la Danza del Portal. La congregación maliayesa, cuya presencia en la Villa se remonta al año 1694, ofreció ayer a la comitiva inaugural de la que formaron parte el Arzobispo y el Alcalde cantos y poemas relacionados con la Navidad. Muy cerca, en la iglesia parroquial de Santa María, se expone el nacimiento que monta desde hace 54 años en este templo Ovidio Vecino Busto, gran colaborador de la parroquia. Recrea, con gran verosimilitud y unas 150 figuras, el transcurrir del día, desde el alba al anochecer.

La siguiente parada de la ruta es el Belén Napolitano instalado en el Museo de la Semana Santa de Villaviciosa, notable ejemplo de escultura barroca naturalista. Como curiosidad, incorpora las figuras de los papas Benedicto XVI y Francisco, ambos con vida en el momento en que se elaboró esta espectacular creación que pertenece a la colección de Nicolás Rodríguez, quien, además de Hermano Mayor de la Cofradía de Jesús Nazareno, es uno de los principales belenistas de la región.

La ruta concluye ante el Belén Bíblico Monumental que la Asociación Belenista de Oviedo ha instalado en la plaza de abastos de la Villa. La brillante composición, con gran calidad y realismo , está ambientada con construcciones típicas de la época y sus oficios más representativos.