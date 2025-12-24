La capital manzanera entra la red europea "Cider Cities" para impulsar la cultura sidrera: "Villaviciosa tenía que estar, es un referente"

Para gustos, colores. El popular refrán podría servir para definir los diversos tipos de sidra que conviven en los diferentes países de la Unión Europea. Precisamente, esa heterogeneidad de variantes sidreras permitió que saliese adelante el proyecto «Cider Cities», una red de ayuntamientos productores de sidra de diferentes zonas de Europa y que actualmente está compuesta por doce municipios de siete estados. Su objetivo, crear lazos entre ciudades y regiones productoras de sidra y la promoción de la cultura y la economía sidrera. Ayer, el alcalde maliayés, Alejandro Vega, anunció que Villaviciosa será el municipio número trece en incorporarse a la red europea. La iniciativa será presentada en el pleno municipal del próximo 30 de diciembre.

Décimo tercer miembro

«Llevábamos tiempo queriendo estar presentes en la red», declaró el regidor, que incidió en que se integran por «merecimiento y conveniencia». «Villaviciosa debe estar en esta red europea porque es una de las capitales de la sidra española y uno de los municipios más sidreros del país», dijo. Tal y como señaló Vega, la incorporación de Villaviciosa permitiría aportar la experiencia de municipio en otras redes europeas como la Carlos V o la del Camino del Norte de Santiago, además del «valor empresarial local. Así, se convertirá en la decimotercera localidad integrante de «Cider Cities», un proyecto creado por la Fundación Asturias XXI en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio de Gijón y la Fundación Caja Rural.

En la misma red había ya presencia de tres ciudades asturianas (Gijón, Nava y Cangas de Onís) además de otra vasca y una de Gran Canaria en el ámbito nacional, mientras que hay territorios de otros países integrantes como República Checa, Italia, Francia, Portugal y Eslovenia. El objetivo de la misma es estrechar lazos entre las regiones productoras de manzana y de sidra así como promover su conservación y apoyo.

Con Villaviciosa serán ya cuatro miembros asturianos, por lo que para ampliar a otros de la región sería necesaria la incorporación de al menos un Ayuntamiento de otro país europeo, entre los que podría estar Cork, en Irlanda.

Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, destacó que Villaviciosa es un municipio «de referencia» en la cultura sidrera asturiana, española y europea y que «la noticia era esperada y deseada en la red» para garantizar el vínculo común, la sidra y la manzana, que une a todos.

Por la izquierda, Álvaro Alonso, Alejandro Vega y Marcos Abel Fernández. / Christian García

Por su parte, el presidente de la Fundación Asturias XXI, Marcos Abel Fernández, explicó que «Cider Cities» es una apuesta «porque ciudades y pueblos productores se relacionen».

La fundación impulsora de la red está actualmente inmersa en la iniciativa «CiderEU», un proyecto que pretende sacar adelante una legislación sobre la sidra y que plantea la compleja labor de equilibrar las diferentes consideraciones que existen en cada país y estado sobre esta bebida. Por el momento, tal y como explicó el presidente de Asturias XXI, la Unión Europea ha dado su visto bueno a la redacción de una ley sobre la sidra, pero previamente se deberá llegará llegar a un punto común para definir «qué es y qué no es sidra».

Promoción e investigación

Fernández destacó asimismo que el proyecto ha logrado una financiación para los próximos dos años que permitirá, entre otras iniciativas, promover hasta 72 actividades en los ayuntamientos miembros de la red europea.

Estos estarán dirigidos a potenciar la cultura sidrera, la promoción de la sidra dulce o investigaciones sobre la producción y sostenibilidad de la bebida, se detalló durante la presentación en Villaviciosa.