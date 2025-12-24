Manzanas de Navidad en la felicitación institucional de Villaviciosa: así se eligió el diseño de la postal del Ayuntamiento de este año
La autora es Miranda Vitienes Suárez, escolar del municipio
El dibujo ganador del VII Concurso de Postales de Navidad del Ayuntamiento de Villaviciosa ilustra la felicitación institucional del municipio de este año. Su autora es Miranda Vitienes Suárez, alumna de 5º de Primaria del Colegio San Rafael de Villaviciosa.
"Brindemos de nuevo este año con sidra, desde Villaviciosa de Asturias, por los valores auténticos de la Navidad, los de la solidaridad; y con los mejores deseos para el nuevo año, en forma de salud, prosperidad y justicia", dice el texto que acompaña la felicitación.
En ella también aparece un llamamiento a colaborar con la Asociación Pro-personas con discapacidad Raitana, que lleva más de 30 años acompañando a familias y personas con todo tipo de discapacidad y edad, "con el objetivo de que la inclusión sea una realidad y poder ofrecer así un mejor futuro para todos" (asociacionraitana.org).
