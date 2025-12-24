Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Manzanas de Navidad en la felicitación institucional de Villaviciosa: así se eligió el diseño de la postal del Ayuntamiento de este año

La autora es Miranda Vitienes Suárez, escolar del municipio

Postal navideña de Villaviciosa, con la obra ganadora del concurso municipal.

Postal navideña de Villaviciosa, con la obra ganadora del concurso municipal. / A. V.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Villaviciosa

El dibujo ganador del VII Concurso de Postales de Navidad del Ayuntamiento de Villaviciosa ilustra la felicitación institucional del municipio de este año. Su autora es Miranda Vitienes Suárez, alumna de 5º de Primaria del Colegio San Rafael de Villaviciosa.

"Brindemos de nuevo este año con sidra, desde Villaviciosa de Asturias, por los valores auténticos de la Navidad, los de la solidaridad; y con los mejores deseos para el nuevo año, en forma de salud, prosperidad y  justicia", dice el texto que acompaña la felicitación.

En ella también aparece un llamamiento a colaborar con la Asociación Pro-personas con discapacidad Raitana, que lleva más de 30 años acompañando a familias y personas con todo tipo de discapacidad y edad, "con el objetivo de que la inclusión sea una realidad y poder ofrecer así un mejor futuro para todos" (asociacionraitana.org).

TEMAS

  1. Un deslinde de hace 23 años amenaza el principal área de desarrollo residencial de Villaviciosa
  2. El deslinde de La Barquerina deja a 36 compradores sin estrenar sus pisos
  3. La exconsejera Lydia Espina dimite como secretaria general del PSOE de Villaviciosa ocho meses después de acceder al cargo
  4. Una actuación muy esperada en Villaviciosa: luz verde al saneamiento del entorno de Rodiles, que se iniciará en 2026
  5. Los bomberos extinguen un incendio en una vivienda deshabitada en Villaviciosa
  6. Suceso en Villaviciosa: roban 1.700 euros en el Ateneo Obrero a plena luz del día
  7. Más obras en el parque La Ballina de Villaviciosa: estas son las actuaciones que se ejecutan en el jardín histórico de la capital maliayesa
  8. El gobierno maliayés replica a José Felgueres: 'Es un experto en contaminación de todo tipo

Manzanas de Navidad en la felicitación institucional de Villaviciosa: así se eligió el diseño de la postal del Ayuntamiento de este año

Manzanas de Navidad en la felicitación institucional de Villaviciosa: así se eligió el diseño de la postal del Ayuntamiento de este año

La capital manzanera entra la red europea "Cider Cities" para impulsar la cultura sidrera: "Villaviciosa tenía que estar, es un referente"

La capital manzanera entra la red europea "Cider Cities" para impulsar la cultura sidrera: "Villaviciosa tenía que estar, es un referente"

La Ruta de los Belenes apunta a un nuevo récord de participación: este es el sorprendente número de visitantes que suman ya las seis sedes

La Ruta de los Belenes apunta a un nuevo récord de participación: este es el sorprendente número de visitantes que suman ya las seis sedes

La gran expansión de Villaviciosa, en peligro por un deslinde de hace 23 años

El deslinde de La Barquerina deja a 36 compradores sin estrenar sus pisos

El deslinde de La Barquerina deja a 36 compradores sin estrenar sus pisos

La Fundación de la Sidra respalda a la Denominación de Origen en su brindis de fin de año: «Es lo nuestro»

La Fundación de la Sidra respalda a la Denominación de Origen en su brindis de fin de año: «Es lo nuestro»

Villaviciosa ultima la adjudicación del comedor del colegio de Quintes: así es el proyecto para el CRA Les Mariñes

Villaviciosa ultima la adjudicación del comedor del colegio de Quintes: así es el proyecto para el CRA Les Mariñes

Una actuación muy esperada en Villaviciosa: luz verde al saneamiento del entorno de Rodiles, que se iniciará en 2026

Tracking Pixel Contents