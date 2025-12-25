El gaitero José Ángel Hevia, chófer de Papá Noel en Villaviciosa: "Es emocionante acompañar a los mayores y a los niños, muy prestoso"

Papá Noel tomó Villaviciosa y llenó de ilusión las calles. Lo hizo además acompañado por el gaitero maliayés José Ángel Hevia, quien ejerció de chófer en un recorrido muy especial. La primera parada tuvo lugar en las residencias de mayores de la Villa Nuestra Señora del Portal, Miyar-Somonte y Colegio San Francisco. “Acompañar a los mayores ha sido especialmente emocionante y también llevarles un mensaje de alegría con una especial felicitación navideña a los residentes. Hemos compartido con ellos momentos de mucha emoción”, manifestaron tanto José Ángel Hevia como el Papá Noel. “Ver las caras de felicidad y emoción de los niños con Papá Noel ha sido muy prestoso pa mí", señaló el artista.

Posteriormente, el recorrido continuó hasta la Plaza del Crucero, donde varios centenares niños y niñas, acompañados de sus familias, aguardaban con ilusión la llegada. La recepción y hasta el final de la fiesta estuvo amenizada por la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, que interpretó villancicos tradicionales y contribuyó a crear un gran ambiente festivo navideño. Esta iniciativa estuvo organizada por la Asociación de Comerciantes, Hosteleros, Servicios y Autónomos de Villaviciosa (Acosevi), que volvió a apostar por actividades dirigidas a dinamizar la vida social y comercial del municipio durante la Navidad.

Nervios y una experiencia familiar para el recuerdo

Entre nervios y sonrisas, los más pequeños pudieron saludar a Papá Noel y entregarle sus cartas con los deseos para estas fiestas, viviendo una experiencia que quedará en el recuerdo de muchas familias. Esta visita se suma a otras iniciativas previas impulsadas por Acosevi, como las numerosas videollamadas que Papá Noel mantuvo en los días anteriores con niños de Villaviciosa, permitiendo que muchos pudieran disfrutar de su presencia también desde casa.

“Desde Acosevi nos volcamos con la campaña de Navidad ofreciendo iniciativas familiares que tienen gran acogida y que están protagonizadas por Papá Noel”, señalan desde el colectivo. En su opinión, la clave del éxito del comercio y la hostelería en Villaviciosa, está en “la especialización y en ofrecer experiencias a nuestros clientes, como las que organizamos en el marco de la campaña ‘El mejor regalo, en Villaviciosa’ que también incluyó videollamadas con Papá Noel. “Es una original iniciativa que pusimos en marcha en 2020 por las restricciones del covid y seguimos manteniendo por la ilusión y a magia que compartimos con las familias. En estos seis años, hemos realizado más de 600 llamadas”, indican.

La campaña “El mejor regalo, en Villaviciosa” tiene como objetivo agradecer la fidelidad de los vecinos y fomentar las compras en los comercios, establecimientos hosteleros y negocios de servicios locales. Como colofón, Acosevi celebrará el próximo 8 de enero, ante notario, un sorteo de 4.000 euros en cheques regalo de 200 euros para consumo en establecimientos asociados. Para participar, se repartirán un total de 90.000 papeletas entre los clientes que realicen compras en ellos hasta el 5 de enero.