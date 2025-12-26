La imperial Tazones deslumbra en Navidad: un paseo por los belenes y la iluminación festiva del puerto de Villaviciosa

Tazones se consolida como uno de los destinos más visitados de la Navidad asturiana. El pequeño puerto pesquero del concejo de Villaviciosa registra estas fiestas una notable afluencia de visitantes procedentes de distintos puntos del país y también del extranjero, atraídos tanto por el encanto de uno de los "Pueblos más bonitos de España" como por una renovada propuesta de decoración navideña con marcada identidad marinera.

La localidad ha dado la bienvenida a la Navidad con varios espacios que se han convertido en auténticos reclamos turísticos, entre ellos el ya emblemático "belén marineru" y un original árbol navideño dedicado a la mar, instalado en la plaza central del puerto. Ambas iniciativas han sorprendido por su creatividad, la cuidada ejecución y el profundo vínculo con la tradición local.

En la céntrica plaza de la Fuente, la Asociación Cultural Primer Desembarco de Carlos V de Tazones capta la atención con un árbol navideño singular, levantado sobre una antigua chalana y decorado con nansas, redes, y boyas cedidas por los pescadores del pueblo. En la proa de la embarcación se sitúa el misterio del nacimiento del Niño Jesús, representado mediante figuras pintadas sobre piedras recogidas. La iluminación nocturna realza el conjunto, convirtiéndolo en uno de los rincones más fotografiados de estas fiestas.

Jon Yrigoyen, Naroa Yrigoyen y Ana Martínez, de visita en Tazones / V. Alonso

A escasos metros, en la biblioteca de la Rula, la Asociación de Vecinos San Miguel de Tazones ha presentado un "belén marineru" de gran formato que ya ha recibido varios miles de visitas. La maqueta, realizada por Rafael Fernández Cuervo y con una superficie cercana a los cuarenta metros cuadrados, recrea con gran minuciosidad el paisaje de Tazones, con sus casas de colores, barrios, la rula, el muelle, el mar y el faro. Cada rincón rebosa vida, con escenas protagonizadas por pescadores, lanchas, puestos de pescado y estampas cotidianas. El nacimiento realza el conjunto de escenas marineras y navideñas.

La tradición belenista también se mantiene viva al aire libre. En el pórtico de la iglesia puede visitarse un belén de marcado carácter marinero y rural asturiano. Cristina Carneado, encargada de su instalación, subraya el esfuerzo colectivo que hay detrás del montaje: "Desde hace muchos años montamos este precioso belén, que llama la atención por sus escenas rurales asturianas, sus aires marineros y su iluminación. Es parte de nuestra identidad", señala. Como novedad, este año se han incorporado piedras y ocle recogidos en la playa.

Marcos Sevillano y Miguel Mangas, de Salamanca, en un rincón decorado de Tazones. / V. Alonso

El espacio, ubicado en el patio del Grupo de la Magdalena, junto a la iglesia, destaca también por su cuidada y espectacular iluminación, al igual que el arco de luces que da la bienvenida a la localidad. Asimismo, el Mirador de les Muyeres, homenaje a las mujeres de la mar y situado en lo alto de una pequeña atalaya a escasos metros del centro del puerto, se ha convertido en estas fechas en un enclave de especial encanto navideño y con vistas privilegiadas.

Tazones, reconocido como uno de los "Pueblos más bonitos de España", demuestra que su atractivo no reside solo en su historia y entorno, sino también en la capacidad de los vecinos para transformar la tradición en arte vivo. Esta Navidad, el puerto imperial brilla con luz propia.