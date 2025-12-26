Villaviciosa ejercerá "todas las acciones legales que sean precisas" en el conflicto con Costas por La Barquerina

El Ayuntamiento de Villaviciosa convocará en breve una reunión informativa abierta a todas las personas afectadas por los expedientes administrativos iniciados por Costas en relación al deslinde que toca a un ámbito de La Barquerina, principal zona de expansión residencial de la capital maliayesa y que impide, entre otras cosas, que los compradores de los 36 pisos de un edificio ya construido puedan acceder a sus casas. El gobierno local también ha anunciado que el municipio ejercerá las acciones legales a su alcance para defender los intereses municipales y de los ciudadanos afectados, pues todas las obras se llevaron a cabo con las autorizaciones y permisos preceptivos, sin que se detectara problema alguno.

Sostiene el Consistorio que la actuación de Costas se basa en una interpretación equivocada del deslinde efectuado en el año 2000 a partir de un error en el plano del mismo. Y aclara que la inspección afecta a un ámbito reducido de una parte menor de tres parcelas (dos construidas y otra con licencia en tramitación) en la actual Avenida de España del Parque Fluvial de La Barquerina, comercializadas por la sociedad Sogepsa en el ámbito de la Reserva Regional de Suelo promovida desde el año 2000. Destaca asimismo que no hay afección sobre el resto de parcelas del Plan Especial ni sobre otras zonas en el resto de calles, como La Oliva, la Avenida de El Carbayu, o el Callejón del Cantu, entre otras.

Medidas provisionales

El conflicto de La Barquerina se desató por sorpresa hace escasas fechas, cuando la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se pronunció contra la concesión de la licencia de obra para un edificio que ya se estaba comercializando. El argumento es que ocuparía una zona de servidumbre derivada de un deslinde de hace más de dos décadas.

Costas ha establecido «como medida provisional la inmediata paralización de las obras» que están en marcha para «garantizar la protección provisional de los intereses implicados durante la tramitación del procedimiento sancionador que pudiera instruirse». Se argumenta, entre otras cosas, que así se «minimiza el riesgo de alteración irreversible del espacio que la Ley de Costas dota de especial protección».

«Frente a esta medida el Ayuntamiento de Villaviciosa ha comparecido en los expedientes y se ha opuesto, presentado con fecha 24 de diciembre, escrito de alegaciones, en las que se solicita el levantamiento de la medida».

El Consistorio considera que «los intereses públicos afectados están plenamente protegidos, estando garantizada la integridad de la servidumbre, conforme a la Ley de Costas, y el Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, válido y en vigor».

«Sin tacha ni objeción»

También que las obras «cuentan con autorización, mediante las licencias urbanísticas vigentes, que constan en el expediente, otorgadas con los informes técnicos y jurídicos legalmente establecidos" y "habiendo sido remitidas en su momento a esta Administración, sin tacha, ni objeción».

El Ayuntamiento ha publicado en la web municipal toda la información disponible al respecto (informe del arquitecto municipal, documento con datos y planos y documento de la orden ministerial de deslinde de 2000) «sin perjuicio de las posibilidades que corresponden a todos los interesados y posibles afectados para comparecer en los expedientes, y de las facultades de los órganos municipales correspondientes».

"Las obras tienen autorización"

Hasta ahora se han iniciado medidas cautelares, frente a las que el Ayuntamiento ya está ejerciendo acciones. Desde el Consistorio se incide en que "las obras cuentan con autorización, mediante las licencias urbanísticas vigentes, otorgadas con los informes técnicos y jurídicos legalmente establecidos, de acuerdo con la a la Ley de Costas, y el Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, habiendo sido otorgadas una en el año 2008, y otra en 2024, estando, en un caso, las viviendas escrituradas en propiedad y uso de sus legítimos propietarios desde hace 17 años, y en otro, las obras del edificio ya terminadas pendientes de entrega a sus compradores".