Los veteranos del Lealtad homenajean a José Manuel Vigón: «Gracias por este recuerdo que me llena de emoción»

Emoción, hermandad y sentido de pertenencia en el encuentro que un año más organizó la Asociación de Veteranos y Exjugadores del Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa. No faltó el homenaje a uno de los suyos, y en esta ocasión se rindió a José Manuel Vigón Toyos, que fue presidente de la entidad entre 1987 y 1995, una etapa que contribuyó de forma determinante al crecimiento del club.

La junta directiva explicó que el acto buscaba «reconocer públicamente la figura de Vigón, cuya vida ha estado estrechamente vinculada al Lealtad». Cuatro de sus hijos —Miguel, Marino, Eduardo y Carlos— y sus nietos Miguel y Óscar jugaron en el club. «Queremos poner en valor el trabajo y los logros alcanzados durante su presidencia, una etapa en la que se consiguió el ascenso a Tercera División, categoría en la que el Lealtad se consolidó sin volver a descender», señaló Javier Montes Simón, presidente de la asociación.

Durante su mandato, el Lealtad disputó cuatro temporadas fuera de Asturias, enfrentándose a rivales de Galicia, León o Madrid, algo inédito hasta entonces.Tras dejar la presidencia, Vigón ha seguido acompañando fielmente al equipo como socio número 10.

"Orgulloso y profundamente agradecido"

«Después de tantos años no me esperaba este homenaje, pero me siento muy orgulloso y profundamente agradecido», expresó un emocionado Vigón. «Quiero compartirlo con todas las personas que me acompañaron en las distintas juntas directivas, secretarías, equipos de trabajo, durante los ocho años que estuve al frente del club. Trabajamos mucho y con ilusión por el Lealtad. Gracias por este recuerdo, que me llena de emoción», añadió durante el acto, en el que hubo también un agradecimiento a todos los jugadores y un recuerdo a los directivos fallecidos.

El homenajeado, con su familia. Por la izquierda, Óscar Vigón, Ana María Pérez, Carlos Vigón, José Manuel Vigón, Miguel Vigón y Mariti Rodríguez.. / Vicente Alonso

El homenajeado, en el transcurso de una cena conmemorativa en el restaurante Bedriñana de Villaviciosa, se refirió también a las mejoras en infraestructuras impulsadas en su etapa, como la construcción de la tribuna, la grada detrás del polideportivo y la secretaría. Destacó además el permiso concedido por Avelino Tuya para entrenar y habilitar terrenos y vestuarios en Amandi. «Además cuando dejamos la presidencia, el club contaba con un buen superávit económico», subrayó el homenajeado.

Vigón evocó igualmente el paso por el club de Marcelino García Toral, hoy entrenador de prestigio en el fútbol nacional e internacional y que estuvo presente. «Marcelino dio sus primeros pasos como entrenador en Villaviciosa, dirigiendo al juvenil del Lealtad hace más de treinta años, en nuestra etapa dirigiendo el club», recordó.

"Homenaje muy merecido"

García Toral, por su parte, aseguró estar «muy contento» por participar en el homenaje «y acompañar a una gran persona como es José Manuel Vigón, que me dio la oportunidad de empezar a entrenar en el Lealtad y con el que sigo teniendo una gran relación». «Es un homenaje muy merecido», dijo.

Durante el acto, Montes Simón entregó a Vigón la insignia de plata de la asociación de veteranos, destacando «su labor como presidente y su fidelidad como seguidor del Lealtad, siendo uno de los socios más antiguos del club». El homenajeado recibió también una camiseta conmemorativa, entregada por el presidente del Lealtad, Fran Cabal, y el delegado Roberto Pereira, quienes agradecieron su apoyo constante y su orgullo como socio número 10.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y el concejal José Antonio Fernández, participaron también en el acto, entregándole una pieza que reproduce en miniatura el Ayuntamiento. Vega felicitó a Vigón «por una trayectoria marcada por el apoyo generoso al Lealtad». Destacó asimismo «la encomiable labor de la asociación de veteranos y el acierto de este reconocimiento, que mantiene viva la memoria del club».