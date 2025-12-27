Villaviciosa repetirá en Nochevieja las cenas solidarias para personas mayores solas

Un total de 49 menús se repartieron en Nochebuena en Villaviciosa a las personas que lo solicitaron por estar solos en esta jornada tan especial. El programa municipal abarcó a todo el concejo y los platos que no solo llevaron comida, sino también cariño y un poco de compañía aunque fuera un breve momento de conversación, llegaron tanto a la capital del municipio como a varias parroquias rurales del concejo.

El menú ofrecido a las personas que lo recibieron en su propio hogar se compuso de tres platos más el postre y se ofreció con la colaboración de dos empresas locales de hostelería y agroalimentación maliyesas.

Además los voluntarios de Cruz Roja Villaviciosa que los llevaron entregaron postales navideñas para felicitar las fiestas, realizadas por escolares del municipio, y dieron más de un abrazo a los mayores con los que tuvieron también ocasión de charlar.

Según los datos aportados por los responsables de la iniciativa, el perfil de los solicitantes es el de mayores de 65 años, cuidadores de otras personas dependientes o vecinos que viven solos y carecen de apoyo familiar. La iniciativa se repetirá para el día de Nochevieja, avanza el gobierno municipal de Villaviciosa.

El Ayuntamiento puso en marcha este programa social de cenas en la Navidad de 2019. Con él se pretende "ayudar a personas que vivan solas para prevenir las situaciones de soledad no deseada y distanciamiento social, especialmente de las personas mayores".

Con la organización del gobierno local, cuenta con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja Villaviciosa y de dos empresas del concejo, a los que el alcalde maliayés, Alejandro Vega, quiso mostrar su agradecimiento por su importante aportación.