Sorpresa por la aparición de una joven foca gris en la ría de Villaviciosa: "Estaba a lo suyo, comiendo con mucha hambre una buena pieza de raya"
«Esperemos que le guste el entorno y se quede más días con nosotros", destacan quienes vieron al animal
Villaviciosa despide el año con una inesperada visita en su ría. Una joven foca gris sorprendió a las personas que paseaban por la dársena del puerto de El Puntal, donde fue observada alimentándose tranquilamente de una raya, ajena a la presencia humana y a la actividad en la zona.
El ejemplar fue visto mientras devoraba su presa sin mostrar signos de inquietud por la cercanía de pescadores y piragüistas. «Estaba a lo suyo, comiendo con mucha hambre una buena pieza de raya, y no se asustó por nuestra cercana presencia», relató Juan González, quien pudo observarla desde una embarcación y grabar un vídeo del momento.
En la zona de la dársena de El Puntal
La presencia de focas en la ría de Villaviciosa no es tan habitual, por lo que la aparición de este joven ejemplar en estos últimos días del año generó sorpresa entre algunos vecinos que se encontraban en la zona de la dársena de El Puntal. «Esperemos que le guste el entorno y se quede más días con nosotros, porque visitas de este tipo no son nada habituales y se agradecen un montón», añadió González.
Aunque la llegada de focas a la costa asturiana es relativamente común, especialmente durante el invierno, en los últimos años se ha registrado un aumento de su presencia. Pero en Villaviciosa este sería el tercer ejemplar avistado en los últimos tiempos, tras observaciones previas en Playa España y en la localidad de Tazones, donde se detectaron dos jóvenes focas.
El avistamiento refuerza el valor natural de la ría y despierta el interés por la fauna marina que, de forma ocasional, elige estos espacios para alimentarse o descansar.
