La tenista de Villaviciosa Ana Irina Iliescu se proclama campeona de Asturias benjamín: "El título supone el broche de oro a una etapa"

La jugadora maliayesa firmó un encuentro serio y competitivo para alzarse con el título autonómico

Ana Irina Iliescu.

Ana Irina Iliescu. / V. A.

Vicente Alonso

Villaviciosa

La tenista de Villaviciosa Ana Irina Iliescu se ha proclamado campeona de Asturias en categoría benjamín 2025, poniendo el broche de oro a una temporada marcada por destacados resultados a nivel provincial y nacional.

Iliescu, una de las cabezas de serie del torneo, inició su participación avanzando directamente a la segunda ronda por bye. En ese encuentro se enfrentó a Daniela Simarro, a la que superó con solvencia por un marcador de 4/1 y 4/2. Ya en semifinales, la tenista maliayesa disputó un partido especialmente exigente ante Valentina María Álvarez, que se resolvió en el super tie-break tras un intenso duelo.

En la final, Ana Irina se midió a Daniela Antuña. La jugadora de Villaviciosa firmó un encuentro serio y competitivo, imponiéndose por 4/2 y 5/3 para alzarse con el título autonómico.

“Este título supone el broche de oro a la etapa benjamín de Ana Irina Iliescu, jugadora del Club Les Caleyes de Villaviciosa, que a partir de enero dará el salto a la categoría alevín para afrontar nuevos retos”, señaló su entrenador, el también maliayés Santiago Verdasco.

La deportista, con su entrenador, el también maliayés Santiago Verdasco.

La deportista, con su entrenador, el también maliayés Santiago Verdasco. / V. A.

