La tenista de Villaviciosa Ana Irina Iliescu se proclama campeona de Asturias benjamín: "El título supone el broche de oro a una etapa"
La jugadora maliayesa firmó un encuentro serio y competitivo para alzarse con el título autonómico
La tenista de Villaviciosa Ana Irina Iliescu se ha proclamado campeona de Asturias en categoría benjamín 2025, poniendo el broche de oro a una temporada marcada por destacados resultados a nivel provincial y nacional.
Iliescu, una de las cabezas de serie del torneo, inició su participación avanzando directamente a la segunda ronda por bye. En ese encuentro se enfrentó a Daniela Simarro, a la que superó con solvencia por un marcador de 4/1 y 4/2. Ya en semifinales, la tenista maliayesa disputó un partido especialmente exigente ante Valentina María Álvarez, que se resolvió en el super tie-break tras un intenso duelo.
En la final, Ana Irina se midió a Daniela Antuña. La jugadora de Villaviciosa firmó un encuentro serio y competitivo, imponiéndose por 4/2 y 5/3 para alzarse con el título autonómico.
“Este título supone el broche de oro a la etapa benjamín de Ana Irina Iliescu, jugadora del Club Les Caleyes de Villaviciosa, que a partir de enero dará el salto a la categoría alevín para afrontar nuevos retos”, señaló su entrenador, el también maliayés Santiago Verdasco.
