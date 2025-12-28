Villaviciosa convoca este lunes a los afectados de La Barquerina a una reunión sobre el conflicto que mantiene con Costas

El gobierno municipal de Villaviciosa convoca este lunes, 29 de diciembre, la reunión informativa para los afectados por la situación de los edificios de La Barquerina en el conflicto con Costas a causa de un deslinde. El acto tendrá lugar en el salón de actos del Ateneo Obrero de Villaviciosa (Calle Magdalena, 1) a las 10.00 horas y acudirá también el arquitecto municipal.

Costas mantiene que dos edificios de viviendas y una parcela con solicitud de licencia en trámite en la Avenida de España están afectadas por la zona de servidumbre que marca un deslinde de hace años. El Ayuntamiento afirma que no es así, pues se está basando en una interpretación equivocada del deslinde efectuado en el año 2000 a partir de un error en el plano del mismo.

Obras con licencia y un inmueble en el que se vive desde hace 17 años

Desde el Consistorio se incide en que "las obras cuentan con autorización, mediante las licencias urbanísticas vigentes, otorgadas con los informes técnicos y jurídicos legalmente establecidos, de acuerdo con la a la Ley de Costas, y el Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina , habiendo sido otorgadas una en el año 2008, y otra en 2024, estando, en un caso, las viviendas escrituradas en propiedad y uso de sus legítimos propietarios desde hace 17 años, y en otro, las obras del edificio ya terminadas pendientes de entrega a sus compradores".

De este modo, uno de los edificios lleva ocupado por sus propietarios casi dos décadas, pero hay más de una treintena de pisos recientemente terminados a los que no pueden acceder quienes los han comprado hasta que este problema con Costas se aclare. El otro caso es el de una parcela con solicitud de licencia en trámite en la Avenida de España que de momento está parada.

Acciones legales

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha comparecido en los expedientes y se ha opuesto, presentado con fecha 24 de diciembre, escrito de alegaciones, en las que se solicita el levantamiento de las medidas adoptadas por Costas y ha anunciado que ejercerá las acciones legales a su alcance para defender los intereses municipales y de los ciudadanos afectados, pues todas las obras se llevaron a cabo con las autorizaciones y permisos preceptivos, sin que se detectara problema alguno.

El gobierno local ha publicado en la web municipal toda la información disponible al respecto (informe del arquitecto municipal, documento con datos y planos y documento de la orden ministerial de deslinde de 2000) «sin perjuicio de las posibilidades que corresponden a todos los interesados y posibles afectados para comparecer en los expedientes, y de las facultades de los órganos municipales correspondientes».