Camoca, fiel a su cita con la tradición y la memoria de Amparo Solares: "Su entusiasmo por San Juan Evangelista fue fundamental"

La parroquia de Camoca, en Villaviciosa, puso ayer el broche final al calendario festivo con la celebración en honor a su patrono, San Juan Evangelista, una de las festividades más antiguas del territorio maliayés. Sus orígenes se remontan al siglo IX y, tras décadas en el olvido, fue recuperada en 1995 por la Asociación de Vecinos "La Llosa". Durante la jornada se recordó a Amparo Solares, quien junto a su esposo, Senén Solares, donó la actual imagen del santo y asumió durante años el impulso a la fiesta.

Los vecinos destacaron su papel clave en la recuperación: "Amparo fue quien más animó a la parroquia a rescatar esta tradición entrañable. Su entusiasmo por San Juan Evangelista fue fundamental y queremos mantener vivo su recuerdo y agradecimiento", señalaron.

El investigador local Roberto Carneado Peruyera se refirió a que esta festividad era conocida como la fiesta de les castañes. "Tras la misa, los vecinos celebraban amagüestos con las últimas castañas del año y sidra dulce. Como hacía frío, se reunían en cobertizos cercanos a la iglesia, mientras la gaita y el tambor animaban el ambiente. El baile se prolongaba toda la tarde y se encendían braseros para combatir el frío", explicó.

La celebración transcurrió bajo un cielo despejado, lo que favoreció la participación de decenas de vecinos y visitantes. Los actos comenzaron a las 13.15 horas con una misa solemne en la iglesia parroquial. Como novedad, se incorporaron villancicos interpretados por un pequeño coro formado por vecinos. "Hemos recuperado villancicos y otras canciones que conocían las personas mayores, retomando una tradición que también formaba parte de esta fiesta", añadió Carneado. Tras la eucaristía, se celebró una procesión con la imagen del santo por los alrededores del templo.

La jornada concluyó con un aperitivo en el pórtico de la iglesia, donde se ofrecieron dulces caseros, vino dulce y sidra espumosa, en un brindis navideño que puso fin a una celebración marcada por la devoción, la tradición y el reencuentro vecinal y que se anuncia como la última del año en el concejo de Villaviciosa.