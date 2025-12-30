Diez años del Circuito Mayador, que se celebra en Villaviciosa el próximo domingo con escenario en La Barquerina

El Parque de la Barquerina de Villaviciosa será el escenario del X Circuito Mayador, que se celebra este domingo, 4 de enero. Se trata de una prueba ya consolidada en el calendario y que este año se presenta como carrera previa al Campeonato de España. Organizada por C.S. Bike con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de Mayador, se espera una participación de entre 300 y 400 corredores.

El Ayuntamiento ha incluido la prueba en el elenco de actividades deportivas de Navidad, "para apoyar una vez más la celebración de eventos deportivos que dinamizan el concejo y acercan el deporte a la ciudadanía". Esta décima edición del circuito vuelve a reunir a deportistas de alto nivel, que "aprovecharán esta cita para ultimar su preparación de cara al campeonato nacional", destacan los organizadores.

Las distintas categorías celebrarán sus respectivas pruebas con diferentes horarios. A las 10.00 será el turno de los Máster 40, 50 y 60 varones, a las 11.00 horas comenzará la competición para todas las mujeres, los cadetes y los infantiles. A las 12.00 horas será el turno de quienes corran en categoría élite/sub 23 y Máster 30, para terminar a las 13.15 horas con los más pequeños.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de enero a las 23.59 horas y los organizadores recuerdan que para poder participar es obligatorio contar con licencia federativa en vigor, correspondiente a la temporada 2026.

"Villaviciosa se prepara así para acoger una nueva edición de una prueba que se ha convertido en una referencia y una cita clave antes del Campeonato de España", inciden desde el Ayuntamiento.