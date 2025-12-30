Diez años del Circuito Mayador, que se celebra en Villaviciosa el próximo domingo con escenario en La Barquerina
La organización espera que la carrera cuente con más de 300 participantes
P. T.
El Parque de la Barquerina de Villaviciosa será el escenario del X Circuito Mayador, que se celebra este domingo, 4 de enero. Se trata de una prueba ya consolidada en el calendario y que este año se presenta como carrera previa al Campeonato de España. Organizada por C.S. Bike con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de Mayador, se espera una participación de entre 300 y 400 corredores.
El Ayuntamiento ha incluido la prueba en el elenco de actividades deportivas de Navidad, "para apoyar una vez más la celebración de eventos deportivos que dinamizan el concejo y acercan el deporte a la ciudadanía". Esta décima edición del circuito vuelve a reunir a deportistas de alto nivel, que "aprovecharán esta cita para ultimar su preparación de cara al campeonato nacional", destacan los organizadores.
Las distintas categorías celebrarán sus respectivas pruebas con diferentes horarios. A las 10.00 será el turno de los Máster 40, 50 y 60 varones, a las 11.00 horas comenzará la competición para todas las mujeres, los cadetes y los infantiles. A las 12.00 horas será el turno de quienes corran en categoría élite/sub 23 y Máster 30, para terminar a las 13.15 horas con los más pequeños.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de enero a las 23.59 horas y los organizadores recuerdan que para poder participar es obligatorio contar con licencia federativa en vigor, correspondiente a la temporada 2026.
"Villaviciosa se prepara así para acoger una nueva edición de una prueba que se ha convertido en una referencia y una cita clave antes del Campeonato de España", inciden desde el Ayuntamiento.
