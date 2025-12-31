La Danza del Portal, de enero a diciembre: Cubera dedica su calendario de 2026 a esta tradición para apoyar que sea reconocida como BIC
La asociación presentará el almanaque el día 2 de enero
Vicente Alonso
Edición monográfica dedicada a la Danza Salve a la Virgen del Portal. La Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera) dedica su calendario de 2026 a una de las manifestaciones culturales y religiosas más emblemáticas del concejo maliayés. El almanaque, con fotos de Xurde Margaride, se presenta este viernes, 2 de enero, y la iniciativa se enmarca en el firme respaldo del colectivo al proceso iniciado para que esta tradición sea reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial por el Principado, un expediente administrativo que se prevé largo y complejo, pero fundamental para la protección y puesta en valor de este patrimonio vivo.
El acto de presentación tendrá lugar a las 18.00 horas, en el convento de las Clarisas, un espacio estrechamente vinculado a la historia de la Danza del Portal. La comunidad clarisa, encabezada por su abadesa María Luisa Picado, colabora tradicionalmente con esta celebración y abre sus puertas para acoger este encuentro.
La presentación contará con la participación de Ángel Valle, presidente de Cubera, Xurde Margaride, autor de las fotografías que ilustran el calendario, y Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, cuya Corporación municipal aprobó por unanimidad la solicitud de declaración de la Danza del Portal como BIC ante la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias.
Asimismo también estarán presentes representantes de la Asociación de Amigos de la Danza del Portal, colectivo que en los últimos años ha asumido un papel clave en la conservación y promoción de esta tradición vinculada a la patrona de Villaviciosa.
Con esta presentación, Cubera invita a toda la ciudadanía villaviciosina a conocer de primera mano el proyecto y a sumarse a la difusión y apoyo de un proceso que busca garantizar el reconocimiento y la pervivencia de una de las señas de identidad cultural más arraigadas del concejo.
