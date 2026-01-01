Decisivo paso adelante para el saneamiento del entorno de Rodiles: el Principado aprueba un millonaria inversión para las obras

El Gobierno de Asturias ha autorizado una inversión de 2,86 millones de euros para el saneamiento de Rodiles, Muslera y El Picu, en Villaviciosa. Esta actuación mejorará y completará la red existente, eliminando los vertidos incontrolados a la ría maliayesa al conducir las aguas residuales a la depuradora del concejo para su adecuado tratamiento. Las obras incluyen la construcción de 4.398 metros de colectores y cinco estaciones de bombeo, detallan fuentes de la administración autonómica.

El gobierno regional ya tiene luz verde para ejecutar las obras de saneamiento de Rodiles, Muslera y El Pico, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado, a través de la Demarcación de Costas en Asturias, la ocupación de los terrenos de dominio público marítimo terrestre necesarios para llevar a cabo los trabajos. Este permiso estatal era el último trámite pendiente para iniciar la esperada intervención, algo que tendrá lugar a lo largo del ya cervano 2026 salvo retrasos inesperados.

El proyecto impulsado desde el Principado consiste en la ejecución de una nueva red de saneamiento que intercepte los vertidos de todos los núcleos de población del ámbito y los derive hacia los colectores de saneamiento existentes, con el posterior tratamiento de las aguas en la estación depuradora de Villaviciosa. Debido a la amplitud del ámbito geográfico, la actuación se ejecutará por fases, dando prioridad a las poblaciones más próximas a la ría, con el fin de concentrar la inversión en la mejora ambiental de la reserva natural ligada al estuario maliayés.