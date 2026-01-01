Villaviciosa abre este viernes su Salón de la Navidad para los niños: descubre las actividades y los horarios para disfrutar a tope

La Navidad no cesa en Villaviciosa, con planes divertidos para los más pequeños durante todos estos días, y hasta la celebración de la gran Cabalgata de los Reyes Magos el próximo lunes. Este viernes, sábado y domingo tendrá lugar en la plaza deaAbastos de la Villa el Salón Infantil de la Navidad, que organiza el Ayuntamiento dentro del amplio programa municipal de actividades para estas fiestas. La actividad está diseñada para el público infantil y se desarrollará en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

En el salón se podrá encontrar todo un parque de juegos con los tradicionales hinchables, ludoteca/bebeteca, pintacaras y talleres variados, atendidos por expertos monitores que en todo momento estarán pendientes de que la diversión esté asegurada. Y todo ell, envuelto en un escenario navideño adornado y acogedor. La entrada, además, ensgratutita.

En el salón, y al igual que en el resto de actividades programadas estos días, se habilitará un punto inclusivo a cargo de la Asociación Raitana dentro de la iniciativa "Navidades inclusivas". El objetivo es visibilizar, normalizar y atender la diversidad funcional y que todas las familias puedan disfrutar por igual de las fiestas navideñas, con independencia de dificultades físicas o motoras o de alta sensibilidad a la sobrecarga sensorial, como pueda ser el caso de niños y niñas con Trastorno de Espectro Autista.

Será la antesala perfecta a unos días cargados de magia para los más pequeños, que ya esperan con ansia su gran día, el de la llegada de los tres Reyes Magos a la Villa. El Ayuntamiento ya tiene todo dispuesto para que Sus Majestades sean recibidas por todo lo alto: Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Villaviciosa sobre las 17.00 horas y visitarán primero las tres residencias de personas mayores del municipio, para acompañar y llevar unos regalos a los residentes. Después, en torno a las 19.00 horas, dará comienzo el desfile, con un recorrido que partirá de la calle Víctor García de la Concha y se alargará durante dos horas por el centro. Los Reyes desfilarán acompañados de un grandioso cortejo de más de 200 personas pertenecientes a 14 colectivos y asociaciones maliayesas.

La comitiva pasará por las calles Víctor García de la Concha, Marqués de Villaviciosa, Doctor Pando Valle, Plaza Obdulio Fernández, Calle del Sol, Plaza Ecce Homo, Calle General Campomanes, Calle Balbín Busto y Plaza del Ayuntamiento para volver al Polideportivo Municipal.

Tras la llegada a la Plaza del Ayuntamiento, los Reyes se dirigirán a todos los presentes desde el balcón de la Casa Consistorial. Finalizada su intervención, a las 21.00h horas aproximadamente, tendrá lugar la habitual descarga de fuegos artificiales para posteriormente, recibir a todos los niños y niñas que quieran saludarles. Si hicera mal tiempo, las actividades se trasladarían a la Plaza de Abastos y a la carpa adyacente.

En el desfile participaran la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, la Comisión de Fiestas de Santiago Les Vieyes San Justo, la Asociación Rosas del Desierto, la Asociación de Vecinos El Valle de Peón y Candanal, la Asociación Cultural y de Festejos Puente San Xuan de Amandi, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el AMPA del IES Victor Garcia de la Concha, el AMPA del CRA Pión, la Asociación de Festejos de Priesca, la Asociación de vecinos de Niévares, la Asociación de Vecinos de El Miravete de Llugás, el Club Piraguas Villaviciosa- El Gaitero, el Club Basket Maliayu y la Asociación de Vecinos de Tornón.

Asimismo, varias parroquias han organizado cabalgatas. En el caso de Quintes y Quintueles saldrá a las 19.00 horas, organizada por la Comisión de Festejos de San Bartolomé y la Sociedad Cultural Recreativa "Clarín". En Argüeru será a partir de las 18.00 horas, donde la Asociación Vecinal San Mamés repetirá la iniciativa llevada a cabo estos dos últimos años con éxito.

Y por si fuera poco, Villaviciosa sigue ofreciendo estos días la posibilidad de cubrir la Ruta de los Belenes, un recorrido por la tradición más entrañable con varias paradas a lo largo de la localidad y para que la magia se mantenga hasta después de la llegada de los Reyes.