Los niños ya disfrutan a tope el Salón de Navidad de Villaviciosa, previo a la gran cabalgata de este lunes
El parque de juegos y talleres creativos abrió este viernes sus puertas, con entrada gratuita y la supervisión de monitores especializados
Vicente Alonso
Villaviciosa vuelve a convertirse en epicentro de la ilusión festiva con la apertura del Salón Infantil de Navidad, que se celebra hasta el domingo en la plaza de abastos de la capital maliayesa y que este viernes ya recibió la visita de decenas de niños en la jornada inaugural. El Ayuntamiento ha preparado una propuesta pensada para el disfrute de los más pequeños, dentro del amplio programa municipal de actividades festivas para esta Navidad.
Así, desde las 12.00 a las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, la plaza se transforma en un auténtico parque de juegos con decoración navideña, luces espectaculares y ambiente acogedor. Los niños pueden disfrutar de hinchables, ludoteca, bebeteca, pintacaras y talleres creativos, todo ello bajo la supervisión de monitores especializados que velan por su seguridad y diversión. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo disponible.
En este mágico escenario, al igual que en el resto de actividades programadas en la Navidad de Villaviciosa, se habilita un punto inclusivo, donde la Asociación Raitana dentro de la iniciativa "Navidades inclusivas" y en colaboración con el Ayuntamiento lleva a cabo numerosas actividades para niños con necesidades especiales.
La llegada de los Magos
La emoción continuará el lunes, con la esperada cabalgata de Reyes. El Ayuntamiento ultima los preparativos para recibir a Sus Majestades de Oriente en la capital maliayesa, en un desfile que mantendrá su recorrido tradicional. La comitiva partirá a las 19.00 horas desde el polideportivo municipal con la participación de cerca de 300 integrantes, y recorrerá las principales calles de Villaviciosa hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde culminará esta cita tan esperada por vecinos y visitantes.
Villaviciosa se adentra así en un fin de semana lleno de magia, alegría y tradición, en el que la infancia será protagonista y la ilusión vuelve a llenar cada rincón de la localidad.
