Cubera reclama con humor "celeridad" para hacer BIC la Danza del Portal de Villaviciosa: "La gestación ya supera la de una jirafa y va camino de dejar atrás a la elefanta"

La Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, Cubera, aprovechó la presentación de su décimo calendario, el que dedica en este 2026 a la Danza Salve del Portal, para pedir a la Comisión de Patrimonio del Principado "celeridad" en la tramitación del expediente como Bien de Interés Cultural (BIC), que "ya supera el tiempo de gestación de una jirafa y va camino de dejar atrás también a la elefanta", en palabras de su presidente, Ángel Valle. El acto celebrado este viernes contó con la presencia de muchos de los protagonistas de la singular pieza que se repite en la plaza del Ayuntamiento ante la patrona de Villaviciosa desde hace más de setenta años.

Cubera invitó a la presntación a Xurde Margaride, como autor de las fotografías que ilustran el calendario; Lumi Fernández, presidenta de la asociación de Amigos de la Danza del Portal, y al alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, como representante de la Corporación que aprobó la solicitud de BIC ante la Consejería de Cultura. El acto tuvo lugar en la capilla del convento de las Hermanas Clarisas, por lo que ejerció de anfitriona María Luisa Picado, madre abadesa de esta comunidad que colabora con la Danza desde sus orígenes, casi siempre en la sombra, ocupándose de la conservación y restauración de los trajes del país que había en depósito para los danzantes que no tuvieran uno en propiedad.

Esa vinculación de las monjas clarisas con la Danza Salve que comenzó a bailarse en 1954 fue la que animó a Cubera a elegir el propio convento como escenario para la presentación de su calendario de 2026, a la que asistieron medio centenar de vecinos.

En su intervención, el presidente de Cubera apuntó los objetivos de esta serie de publicaciones que ya alcanza la decena. «Crear un producto de acompañamiento cotidiano que sirva al mismo tiempo como reconocimiento a la producción artística del concejo o a su legado patrimonial como elementos que han ido dando forma a la identidad de una comarca», aseveró Angel Valle

Alejandro Vega se sumó a las felicitaciones de todos los asistentes por el resultado del que ya se ha convertido en la tradicional y esperada última publicación del año para los socios de Cubera, y añadió detalles del largo proceso que demoran este tipo de expedientes BIC, para el que se solicitan informes de expertos universitarios y del RIDEA de cara las pertinentes deliberaciones de la Comisión de Patrimonio.

Xurde Margaride, que confesaba sentirse más cómodo detrás de la cámara, agradeció al Ayuntamiento la confianza depositada en él para elaborar sucesivos reportajes documentales sobre las fiestas patronales, y en particular sobre la Danza Salve del Domingo del Portal, y a la asociación CUBERA por hacerse eco de su trabajo y darle difusión. Con sus fotos de detalle ha tratado de «atrapar sensaciones, no quedarse en las personas o los objetos para ir más allá, hacia lo que representan o lo que consiguen como conjunto». Como apuntaba de nuevo Ángel Valle, «la selección de imágenes tiene un sentido narrativo y más o menos cronológico que responde a esa idea documental».

Cerró el turno de intervenciones la presidenta de la Asociación de Amigos de la Danza del Portal, Lumi Fernández, que tuvo cariñosas palabras de agradecimiento para la directiva de Cubera y el conjunto de sus socios, pues al premio "Aldea más guapa" concedido por los Amigos del Paisaje de Villaviciosa en 2024 se sumaba ahora «este otro premio que va a estar en más de cuatrocientos hogares maliayeses durante todo el año».

La asociación Cubera ha editado 425 ejemplares para distribuir entre sus socios. La edición está agotada.