La asturiana Covadonga Espeso recibe una subvención estatal a la escritura de guiones

La cineasta, con una larga trayectoria, trabaja en "una historia intimista y familiar"

Covadonga Espeso. | NACHO OREJAS

La periodista y guionista Covadonga Espeso, natural de Quintueles, en Villaviciosa, es, con "una historia intimista y familiar, sobre la relación entre una madre y una hija" –tal y como ella misma explica–, una de las beneficiarias de la convocatoria de 2025 del Ministerio de Cultura de ayudas para la escritura de guiones de largometrajes cinematográficos y pilotos de series, de ficción o documentales. El importe de cada una de las ayudas, dentro del crédito anual, es de un máximo de 30.000 euros para los proyectos de guiones de largometrajes, como es el caso de Covadonga Espeso, y de 20.000 para los de guiones de pilotos de series, con un mínimo, en ambos casos, de 15.000 euros. La convocatoria estaba dotada con ocho millones de euros a cargo del fondo de protección de la cinematografía. Los aspirantes debían presentar una memoria explicativa, una sinopsis y una muestra del tratamiento del proyecto de guion, con el desarrollo de un fragmento del mismo. El Ministerio de Cultura ha concedido ayudas a 285 proyectos, de los que 224 son de ficción, 53 de carácter documental y ocho de animación. Entre todos ellos, 131 están escritos exclusivamente por una mujer. Por otra parte, 74 de los proyectos presentados son en lenguas oficiales del Estado distintas al castellano. Covadonga Espeso, que hizo prácticas como periodista en LA NUEVA ESPAÑA en el verano de 1987, tiene una larga trayectoria en cine y televisión, en trabajos nacionales e internacionales, y ha escrito y coordinado guiones para series como "La Moderna", "Amar es para siempre" y "Yo soy Bea".

