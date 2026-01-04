Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos

Los emisarios de Sus Majestades han hecho llegar un comunicado al Ayuntamiento para anunciar que la cabalgata de Reyes acorta recorrido y adelanta su salida, por la previsión de mal tiempo, a las 17.00 horas de este lunes. La recepción a los niños se realizará a cubierto, en la plaza municipal de abastos, en la calle Balbín Busto, a partir de las 18.00 horas. La entrada por la carpa instalada en la calle Mercado.

La cabalgata saldrá del polideportivo municipal y pasará por Víctor García de la Concha, Marqués de Villaviciosa, plaza del Ayuntamiento y calle Cervantes, para dirigirse por Balbín Busto hacia la plaza municipal de abastos, donde tendrá lugar la recepción a los niños, mientras el resto de la comitiva continuará su recorrido por la calle Cervantes hacia el polideportivo

El sorteo de la Ruta de los Belenes se realizará a las 16.30 horas en la plaza de Abastos

El sorteo de la X Ruta de los Belenes presenta importantes novedades para conmemorar los diez años de esta iniciativa que se puso en marcha por primera vez en 2015 como proyecto conjunto entre el Ayuntamiento de Villaviciosa, la Fundación José Cardín Fernández, la Parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno.

La Ruta cuenta con un pasaporte para que los visitantes puedan sellarlo en cada una de las seis sedes, y así participar en el sorteo. Para participar es necesario completar la tarjeta-boleto que puede obtenerse en las mismas sedes y, una vez sellada en cada una, introducirla en las urnas disponibles. Participa como colaborador en el sorteo de la Ruta, desde su primera edición el Monasterio de Las Clarisas, con su tradicional cesta de sus afamados dulces, y la Asociación de Comerciantes, Servicios y Emprendedores de Villaviciosa (ACOSEVI), que este año añade a la cesta de productos locales, dos vales de compra que suman 100 euros. El ganador se llevará además, otro lote de productos del Grupo El Gaitero.

Pero como novedad también este año, se han incorporado como colaboradores de este sorteo X Aniversario, representantes de varias de las empresas de Villaviciosa: Hotel Artiem Asturias, Los Caserinos, Sidra Mayador, Llagar Castañón, Granderoble y Grupo Palacios, Restaurante El Roxu, Restaurante-Sidrería Casa Cortina; Restaurante-Sidreria El Tonel, Restaurante-Sidrería Bedriñana, y Sidrería La Ballera