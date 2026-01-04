Villaviciosa empieza el año sobre ruedas: esta es la competición que se celebra hoy en el parque de La Barquerina

Villaviciosa empieza el año rodando. El Parque de la Barquerina de Villaviciosa será el escenario, durante toda la mañana de hoy, del X Circuito Mayador de ciclocross, una prueba ya consolidada en el calendario y que este año se presenta como carrera previa al Campeonato de España.

La prueba está organizada por C.S. Bike con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y el patrocinio de Mayador. El gobierno local ha incluido la prueba en el elenco de actividades deportivas de Navidad, para apoyar una vez más la celebración de eventos deportivos que dinamizan el concejo y acercan el deporte a la ciudadanía.

La organización espera una participación de entre 300 y 400 corredores, lo que augura un gran ambiente deportivo con deportistas de alto nivel, que aprovecharán esta cita para ultimar su preparación de cara al campeonato nacional.

El recorrido, en pleno entorno natural, ofrecerá un trazado exigente y atractivo tanto para los participantes como para el público. La carrera se desarrollará en el siguiente horario según sus categorías: a las 10.00 horas será el turno de los Máster 40, 50 y 60 varones; a las 11.00 disputarán sus respectivos podios todas las mujeres, los cadetes y los infantiles, y a las 12.00 serán los élite/sub 23 y Máster 30 los que compitan, para terminar a las 13:15 horas con los más pequeños, en la categoría de promoción, el futuro de esta disciplina.

Y las actividades navideñas continúan en lunes con el sorteo de la X Ruta de los Belenes, que presenta importantes novedades para conmemorar los diez años de esta iniciativa que se puso en marcha por primera vez en 2015 como proyecto conjunto entre el Ayuntamiento de Villaviciosa, la Fundación José Cardín Fernández, la Parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno.

La Ruta cuenta con un pasaporte para que los visitantes puedan sellarlo en cada una de las seis sedes, y así participar en el sorteo. Para participar es necesario completar la tarjeta-boleto que puede obtenerse en las mismas sedes y, una vez sellada en cada una, introducirla en las urnas disponibles. Participa como colaborador en el sorteo de la Ruta desde su primera edición el Monasterio de Las Clarisas, con su tradicional cesta de sus afamados dulces, así como la Asociación de Comerciantes, Servicios y Emprendedores de Villaviciosa (ACOSEVI).

Pero como novedad también este año se han incorporado como colaboradores representantes de varias de las empresas de Villaviciosa: Hotel Artiem Asturias, Los Caserinos, Sidra Mayador, Llagar Castañón, Granderoble y Grupo Palacios, Restaurante El Roxu, Restaurante-Sidrería Casa Cortina; Restaurante-Sidreria El Tonel, Restaurante-Sidrería Bedriñana, y Sidrería La Ballera,

El ganador se llevará la cesta dulces de Las Clarisas, un lote de productos de comercio local y 100 euros en vales para gastar en las tiendas de la villa y un lote de productos de Grupo El Gaitero. A este gran premio se suman, para sortear entre todos los participantes, una estancia en el hotel Artiem Asturias con desayuno y SPA para 2 personas, una cesta de productos de Los Caserinos, un lote de productos Sidra Mayador, otro de Llagar Castañón, un lote de Productos Granderoble y Grupo Palacios y comidas o cenas para dos personas en El Roxu, la Sidrería Bedriñada, La Ballera, Casa Cortina y El Tonel.

El sorteo público tendrá lugar en la tarde de mañana lunes, a las 17:00 horas, con la participación de los Reyes Magos antes de su desfile en la Cabalgata de Villaviciosa. Este año, contará con la ayuda de los niños ganadores del Concurso de Belenes del Colegio San Rafael y los del Concurso de Postales de Navidad del Ayuntamiento de Villaviciosa. Al acto estarán invitados a participar todos los participantes en ambos concursos.