Apoteósica bienvenida a los Magos en Villaviciosa: listos para el multitudinario reparto de regalos

Los Reyes Magos llegaron a media tarde a Villaviciosa y realizaron su primera visita a las residencias de mayores del municipio, donde llevaron ilusión y regalos a los usuarios, que los recibieron con gran emoción. Luego, el frío no deslució una apoteósica cabalgata, ni impidió que casi dos mil personas acudieran al salón de Navidad de la plaza de abastos para participar en la recepción real.

El alcalde, Alejandro Vega, dio la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar, a quienes hizo entrega de las llaves mágicas de Villaviciosa para que entrarán en todos los hogares del concejo durante la noche más mágica del año.

A continuación, los Reyes Magos saludaron uno a uno a los niños, que esperaban con entusiasmo para compartir con ellos sus mayores deseos e ilusiones.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento activó el protocolo "Navidades inclusivas", impulsado por la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana. La iniciativa busca visibilizar, normalizar y atender la diversidad funcional, garantizando que todas las familias puedan disfrutar de las celebraciones navideñas, independientemente de dificultades físicas, motóricas o de alta sensibilidad a la sobrecarga sensorial.

Pese al frío, la tarde se desarrolló en un ambiente muy especial, lleno de ilusión, esperanza y alegría, con los niños como grandes protagonistas. El regidor expresó su agradecimiento a todas las personas y entidades que hicieron posible la celebración, asociaciones y colectivos participantes. También trasladó su reconocimiento a los organizadores de las cabalgatas que ayer por la tarde recorrieron Quintes, Quintueles y Argüeru.