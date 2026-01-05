Éxito del X Circuito de Ciclocross Mayador, con 246 participantes en un recorrido espectacular

El parque de La Barquerina de Villaviciosa vivió este domingo una intensa mañana deportiva, con la celebración del X Circuito de Ciclocross Mayador. La prueba confirmó, una vez más, su peso específico dentro del calendario nacional y su condición de cita clave en la antesala del Campeonato de España.

La competición, organizada por C. S. Bike, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y el patrocinio de Mayador, se integró en el programa de actividades de Navidad del concejo maliayés. Una apuesta firme por el deporte como elemento dinamizador y como escaparate para acercar competiciones de primer nivel al público asturiano.

Esta décima edición de la prueba destacó por el alto nivel de participación, con 246 inscritos y la presencia de corredores procedentes de distintos puntos del país, muchos de ellos inmersos en la recta final de su preparación para el campeonato nacional. El circuito, trazado en un entorno natural privilegiado, ofreció un recorrido exigente, técnico y espectacular, que puso a prueba la destreza y la resistencia de los participantes y mantuvo el interés del público durante toda la jornada.

La actividad comenzó a primera hora con las categorías máster 40, 50 y 60, continuó con las pruebas femeninas, cadetes e infantiles, y alcanzó su punto álgido con la salida de élite, sub-23 y máster 30, que ofrecieron una carrera vibrante y muy disputada.

El cierre llegó de la mano de la categoría de promoción, los más pequeños, quienes dejaron claro que el futuro del ciclocross está garantizado.

En categoría élite sub-23 se impuso David Ovín Victorero, mientras que en máster 30 el mejor corredor fue Miguel Llaneza Argüelles.

La prueba reafirmó su prestigio combinando deporte, naturaleza y una organización a la altura de los grandes eventos.