Sorpresa (y disgusto) en Villaviciosa: aparece muerto en una carretera un joven animal de una especie protegida

Sorpresa para los conductores y viandantes este domingo en Villaviciosa. Un joven ejemplar de nutria ha aparecido muerto en la carretera entre Mestes y Oles, aparentemente tras un atropello, despertanto la curiosidad de los vecinos.

No es un animal que se deje ver con demasiada frecuencia y menos en una carretera, por lo que quienes se toparon con el animal muerto no dudaron en hacerle fotos, extrañados por el hallazgo.

En la actualidad las nutrias están catalogadas como especie protegida en Asturias, aunque en otras zonas de España está amenazada de forma más severa. De hecho se trabaja de forma activa par conservar su hábitat natural, los ríos, para que la población se asiente y pueda crecer.

El ejemplar fallecido en Villaviciosa podría haber muerto atropellado cuando intentaba cruzar la calzada hacia alguno de los arroyos de la zona.