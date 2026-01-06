Juanvi Stroup, cantante: "El nuevo trabajo de ‘Staytons’ tiene un registro más desencantado"

"Con vistas al exterior" es el elocuente título del nuevo EP del grupo asturiano "Staytions". Perfeccionistas del sonido y, a la vez, indagadores de nuevas fórmulas musicales, con este trabajo discográfico avanzan en su inagotable reivención. Su cantante, Juanvi Stroup, resuelve muchos interrogantes sobre una banda que no ha necesitado una gran ciudad para nacer y desarrollarse: su tierra es Villaviciosa.

¿Creen que es el tiempo y momento adecuados para un EP?

Escogemos hacer un EP en parte por el hecho de ser un proyecto más abordable actualmente para el grupo, porque ahora trabajamos de forma independiente, y por su duración, más accesible, tanto para oyentes nuevos como para los que vuelven para escuchar nuestra evolución. Hemos decidido mantener la jerarquía entre singles y temas de disco, y hemos hecho de "Con vista al exterior" un LP en miniatura.

¿Hay en las letras un anhelo de realización personal?

La dimensión lírica es algo a lo que se le ha prestado una atención especial. Hay una parte que, inevitablemente, se debe al trabajo de proyectos anteriores. Esta vez me parece que hay más diferencias que parecidos con las letras de los otros discos. Es un registro más desencantado, con abundancia de la segunda persona, que aparece por primera vez en el single de 2023 "Soy famoso (pero no lo sabes)", y cuya continuación se ve más claramente en "¿A qué precio?" y "Monedas de cobre". También hay algo de ese inconformismo en "Cuelga tú" y "Todo lo que pides", aunque ya teñidos de un registro más sentimental que exploramos en otros trabajos.

Su canción "Corazón de Latón", grabada junto a Nat Simons, adquirió gran popularidad; Igor Paskual fue fundamental en el desarrollo del grupo.

"Corazón de Latón" se ha convertido en una canción importante en nuestro repertorio, desde luego. Es representativa del sonido más indie festivalero", que exploramos en el disco del 2022 "Lo que siempre has querido" –incluso en temas anteriores como "Talk to Me" en el 19–, pero que pienso que ha tenido menos influencia en el sonido de este trabajo, salvando "Déjame Imaginar". Igor Paskual, aunque no ha estado en el estudio con nosotros en esta ocasión, no ha desaparecido del proceso. Como consejero, oído experto y amigo de la banda, tenemos la suerte de poder contar con él para guiarnos en el proceso.

En "Monedas de cobre" lanzan un dardo puntiagudo al indie.

"Monedas de cobre" apunta a la pérdida de significado del indie como independiente y su transformación en una estéti

ca que adoptan con facilidad y predilección aquellos que menos indies son. Es un proceso que suelen sufrir la mayoría de estéticas de nicho que llegan al "mainstream", el caso del indie es algo que nos toca especialmente.

Han logrado romper la barrera geográfica y salir de Asturias.

Es difícil, para qué esconderlo, salir al exterior para una banda independiente –que no indie– desde Asturias. No hay escasez de proyectos creativos de valor, pero mucho del panorama nacional está ocupado por carteles que se repiten año tras año y cualquier circuito alternativo sufre este monopolio. Proyectos como el nuestro valoran muchísimo la iniciativa de programadores con apuestas musicales con diversidad, festivales con personalidad propia y salas donde no se penalice al artista por no contar con determinada afluencia.

Al final el castellano se impuso al inglés.

El asunto del idioma es algo que nos dio mucho que pensar cuando decidimos dar el paso a que un grupo que se llama "Staytons" cantara en español. Habíamos mantenido una cierta paridad entre ambos idiomas, pero este EP ya no contiene ninguna canción en inglés. Nos interesa acercarnos al público que nos rodea, que es el español. Aunque conservemos influencia angloparlante en lo estrictamente musical, nos parece más importante reducir cualquier barrera entre nuestra música y el público.