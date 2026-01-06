La Ruta de los Belenes de Villaviciosa bate su récord con 14.756 visitantes y ya tiene premiados del sorteo: esta es la lista de ganadores

La Ruta de los Belenes de Villaviciosa ha establecido un nuevo récord de asistencia esta Navidad. Entre el 6 de diciembre de 2025 y el pasado día 5 visitaron los nacimientos un total de 14.756 personas, frente a las 14.560 de la edición anterior de una cita que convierte a la capital maliayesa en un gran epicentro belenista.

La ruta se dividió en seis sedes, con creaciones únicas y en permanente renovación, lo que constituye una experiencia navideña casi única en Asturias. La iniciativa, que nació en 2015 como un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento, la Fundación José Cardín Fernández, la parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno, ha reforzado durante este tiempo la identidad navideña de la Villa y atrae a miles de visitantes cada edición.

Los organizadores han mostrado su "satisfacción" por este nuevo récord y destacan "el valor de un trabajo conjunto en el que vuelcan cada año su esfuerzo y dedicación muchas personas, con el afán de mantener viva una cita que lleva una década distinguiendo la Navidad en Villaviciosa". También agradecieron su aportación a las Clarisas, la asociación de comerciantes Acosevi, la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana y el Colegio San Rafael, así como a todas las empresas de Villaviciosa que han colaborado este año en el sorteo especial de la ruta

Este sorteo se celebró de forma pública en la plaza de abastos de la Villa el pasado lunes por la tarde . Introducidas en una caja todas las tarjetas cubiertas por las personas que participaron, se extrajeron al azar las que resultaron ganadoras y suplentes. Colaboraron en el acto, los alumnos ganadores del concurso de postales de Navidad del Ayuntamiento y los del concurso de belenes del Colegio San Rafael.

El ganador fue Andrés Gancedo, de Villaviciosa, que se llevó una cesta de dulces de Las Clarisas, un lote de productos de Acosevi, cien euros en vales para gastar en el comercio local y un lote de productos del Grupo El Gaitero. Además, se sortearon diez premios más.

Junto a su participación y apoyo a la ruta, el Ayuntamiento complementa la iniciativa con el programa de alumbrado navideño, que incluye elementos belenistas y un arco de luz que anuncia la Ruta a la entrada del casco histórico de la Villa, junto a la histórica iglesia de Santa María de La Oliva.

El equipo de gobierno que lidera Alejandro Vega Riego también realiza un plan específico de promoción de la Ruta de los Belenes en medios de comunicación y redes sociales.

RESTO DE PREMIOS:

1. Estancia Hotel (5 Estrellas) Artiem Asturias (con desayuno y SPA para 2 personas).ARTIEM ASTURIAS

GANADORA: Amparo Fernández

SUPLENTE: Ángeles Montes

2. Cesta de productos Los Caserinos

GANADORA: Enedina Rodríguez

SUPLENTE: Mª Luisa Rodríguez

3. Lote de productos Sidra Mayador

GANADOR: Andy Alejandro Pérez

SUPLENTE: Elsa Menéndez

4. Lote de productos de Sidra Castañón

GANADOR: Jesús Elías

SUPLENTE: Sonia Arias

5. Lote de Productos Granderoble y Grupo Palacios

GANADOR: Manuel Otero

SUPLENTE: Olivia Méndez

6. Comida/cena para dos personas en Sidrería el Roxu

GANADOR: José Ignacio Vega

SUPLENTE: Bel Martín

7. Comida/cena para dos personas en Sidreria Bedriñana

GANADORA: Ana Rodríguez

SUPLENTE: Francisco Javier González Buznego

8. Comida/cena para dos personas en Sidrería La Ballera

GANADORA: Salma Galán

SUPLENTE: Ramón Rodríguez Asenjo

9. Comida/cena para dos personas en Restaurante Sidrería Casa Cortina

GANADOR: Manuel Fernández

SUPLENTE: Montse Ballesteros

10. Comida/cena para dos personas en Restaurante Sidreria El Tonel

GANADORA: Marga Villar

SUPLENTE: Raúl Mínguez