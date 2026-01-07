Los afectados de La Barquerina claman por una solución urgente para sus viviendas: "El daño es enorme"

Los compradores de las viviendas de La Barquerina (Villaviciosa) cuya ocupación ha quedado paralizada por una denuncia de Costas claman por una solución. "Si hubiera voluntad política real, esto quedaría arreglado en un par de semanas, puesto que todo se origina por un error de la Demarcación respecto a un deslinde de hace 25 años", subraya uno de los 36 afectados, que se sienten presos de una situación kafkiana derivada de "un embrollo entre administraciones que nos está generando un enorme perjuicio".

"Aquí hay 36 familias que han comprado legalmente unas viviendas que están listas para entrar en ellas y no pueden hacerlo", lamentan los afectados, que insisten en el error en la interpretación del deslinde. "El Ayuntamiento ha demostrado que la línea de la servidumbre es incorrecta, por lo que no hay legitimidad jurídica para aprobar una decisión como la adoptada por la Consejería de Ordenación del Territorio el pasado día 30". Los compradores afectados se refieren a que la denuncia de la Demarcación de Costas contra la construcción de su edificio ha desembocado en la paralización de las obras y en la apertura de un expediente sancionador a los promotores y a la dirección de obra por parte de la consejería que dirige Ovidio Zapico.

Origen

De acuerdo con la versión municipal, respaldada por los afectados, el problema tiene su origen en el deslinde que se aprobó en 2000. Frente al mismo, el Ayuntamiento de Villaviciosa, entonces bajo gobierno del PP, ya había presentado alegaciones, aprobadas por el Pleno de 29 de mayo de 1996. Sin embargo, aunque la Orden Ministerial que aprueba el deslinde de 24 de abril de 2000 dice estimar las alegaciones, tal y como se refleja en el texto, los planos del mismo mantuvieron la línea de servidumbre a cien metros, en lugar de los veinte metros que establece la Ley de Costas de 1988 para los suelos que ya eran urbanos a su entrada en vigor, como es el caso. Esta situación afecta a tres parcelas del ámbito del suelo urbano del plan especial de La Barquerina.

Ni el Ayuntamiento, ni el Principado, ni la propia Demarcación habían considerado esa zona dentro de la servidumbre de protección hasta la presentación de la denuncia, el pasado 5 de noviembre, por parte de la Demarcación.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega (PSOE), alerta de que la situación en La Barquerina, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, "ya está causando graves perjuicios personales y económicos" a quienes adquirieron las viviendas y a la constructora que compró a Sogepsa la parcela ahora paralizada. "En caso de que estas medidas no se suspendan, provocarían una cadena de reclamaciones económicas, también frente a esta sociedad como vendedora de la parcela, conforme unas condiciones urbanísticas del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina que ahora son impugnadas por la Demarcación de Costas mediante denuncia, y que, al menos hasta ahora, parece compartir el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la administración del Principado, que tiene las competencias en servidumbre de protección", advierte Vega.

A través de un comunicado, la directora general de Urbanismo, Laura López, ha llamado a la "tranquilidad" a los vecinos y ha asegurado que ya se está trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la búsqueda de una solución. Sin embargo, los afectados no se fían, a la vista de la actuación previa de la Consejería, y exigen que se reconozca el error de la Demarcación de Costas para desbloquear ya la situación.