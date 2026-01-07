Villaviciosa despidió a los Reyes Magos con una misa y la adoración del Niño

La parroquia de Santa María de Villaviciosa, junto con la Cofradía de Jesús Nazareno, organizó este domingo, día de Reyes, una emotiva celebración religiosa con motivo de la solemnidad de la Epifanía del Señor en la que se incluyó la representación de la Adoración de los Magos de Oriente.

La parroquia de Villaviciosa vivió una jornada especialmente significativa al recibir durante la misa a Sus Majestades Baltasar, que quisieron hacer noche en la localidad para unirse a la comunidad cristiana en la celebración del tradicional Día de Reyes, que tuvo lugar en la iglesia y contó con la cuidada escenificación de la Adoración.

Sus Majestades, acompañados de su séquito, fueron recibidas por el párroco local, Celestino Riesgo, y por el mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno, Nicolás Rodríguez. Posteriormente, los Reyes Magos se dirigieron hacia la Sagrada Familia para adorar al Dios recién nacido.

En su bienvenida a la comitiva real, Riesgo expresó la "alegría de toda la parroquia" por recibir una visita tan ilustre y agradeció la generosa colaboración de las entidades participantes en esta iniciativa tan entrañable para todos los asistentes.

El solemne acto tuvo una excelente acogida por parte de feligreses y vecinos, tanto pequeños como mayores, que no quisieron perderse esta significativa celebración, vivida con emoción y recogimiento por toda la comunidad. A su término, los Magos emprendieron el viaje de regreso a Oriente. Por cierto, prometieron regresar el año que viene. n