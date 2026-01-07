Villaviciosa reclama la suspensión "inmediata" de las medidas en La Barquerina: "El plano de deslinde que aplica Costas es erróneo"

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha solicitado formalmente a la Dirección General de Urbanismo del Principado que levante las medidas provisionales de paralización de La Barquerina. Lo hace tras «haber constatado» en el expediente de la Demarcación de Costas, al que ha tenido acceso, que la denuncia planteada ahora por el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica se fundamenta en «un error que se produjo en el deslinde de 2000».

Según pone de manifiesto el gobierno municipal en un escrito enviado este mismo miércoles a la Dirección General de Urbanismo, el proyecto de deslinde practicado de 1991 a 1996 «se hizo forma incorrecta en algunos puntos, concretamente en suelos urbanos a los que se les aplicó una servidumbre de cien metros en lugar de los veinte metros que establece la ley. En el trámite de informes preceptivos, el Ayuntamiento y el Principado de Asturias ya advirtieron de ese error y solicitaron su corrección. También en la información pública hubo al menos un particular afectado que alegó en ese sentido.

«En la resolución y en la orden ministerial que aprueba el deslinde se estiman esas alegaciones, y se dice que se realizan correcciones para ajustar la servidumbre de protección al limite del suelo urbano existente a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, para cumplir con la misma», expone el Consistorio. Es más, también comunica a Urbanismo que en el expediente constan los informes técnicos municipales y del Principado que avalan las alegaciones, así como los certificados municipales, y que «también se deja constancia de una reunión en la Demarcación para aclarar este aspecto».

A partir de ahí, la propuesta de deslinde se comunicó al Registro de la Propiedad, que no presentó alegaciones. Es más, el Ayuntamiento ha comprobado también que en las comunicaciones de traslado de la orden ministerial de 24 de abril de 2000 a los distintos organismos «consta literalmente la estimación de las alegaciones en este punto, cuestionado por la denuncia 25 años después, y se dice textualmente que «se acompaña copia de la mencionada orden ministerial y de los planos del deslinde fechados el 26 de noviembre de 1997». «Si los planos del proyecto de deslinde de 1997 son los que se están aplicando en el visor de Costas, y en los que se basa la denuncia que ha originado el problema, parece claro el error que es urgente subsanar», concluye el Consistorio para solicitar el levantamiento de las medidas provisionales establecidas por el Principado a resultas de la denuncia de Costas.

Entre otras cuestiones, la situación impide que 36 propietarios que han comprado una vivienda en esta zona residencial de la Villa, impulsada por Sogepsa, puedan entrar en ellas pese a que ya están listas para ocupar. El gobierno municipal de Alejandro Vega y los afectados ha alertado del «enorme perjuicio que se está originando».