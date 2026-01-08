El comercio de Villaviciosa pone el broche de oro a la Navidad con el sorteo de 4.000 euros en cheques regalo: estos son los negocios que repartieron suerte

La Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) ha celebrado este jueves el tradicional sorteo de 4.000 euros con el que cada año pone el broche a la Navidad premiando la fidelidad de sus clientes. En total, han sido veinte los afortunados con cheques por valor de 200 euros a canjear en los más de setenta negocios que han participado en una de las campañas más esperadas del año.

Celebrado en la notaría de Gemma Rodríguez Cuesta, con la asistencia del presidente de Acosevi, Ángel Ballina, ha sido uno de los sorteos más repartidos de los últimos años, con hasta veintiocho negocios de comercio, hostelería y servicios que han dado suerte a sus clientes, ya sea con premios titulares o reserva. En concreto, las papeletas premiadas se han repartido en los negocios 10 y 20 Only Woman, Alimentación La Ballera, Alyka, Café Avenida, Café del Sol, Calzados Ramón, Confitería Colón, Coral, E.S. Cepsa, Destápate Gastrobar, Flor de Pasión, La Viajera Sibarita, Leti Moda Interior, Lucía Moda Infantil, Mensajer@s del arte, Muebles Valle, Nonna, Pasaje, Pastelería José, Peluquería Sandra Medio, Peluquería Nankor, Perfumería Yaya, Peludos, Pipa, Restaurante El Manquín, Rice, Tottishop y Vallina Automoción

Las personas agraciadas con un número titular deberán ponerse en contacto con la asociación llamando al 699 484 131, hasta el 23 de enero. Pasado este plazo entrarán en vigor los números reserva hasta el 7 de febrero. Para la entrega de premios, prevista a lo largo del mes de febrero, es imprescindible presentar la papeleta premiada y la fotocopia del DNI.

El sorteo de 4.000 euros pone la guinda a unas intensas semanas para el comercio local en las que se han repartido más de cuarenta cheques en distintas iniciativas organizadas tanto por la asociación como el Black Friday o en las que ha colaborado como la celebración del Descorche de la Navidad o la Ruta de los Belenes, entre otros. Uno de los protagonistas indiscutibles de la Navidad ha vuelto a ser Papá Noel, a través de llamadas personalizadas a los más pequeños y de una recepción por todo lo alto a las calles de Villaviciosa.

En las próximas semanas Acosevi seguirá repartiendo cheques, en esta ocasión vinculados al concurso de Decoración Navideña organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa, cuyos premios se entregarán en una fecha aún por determinar de este mes de enero.