Inesperado revés para la obra del comedor escolar de Quintes, en Villaviciosa: no hay empresa (de momento) para ejecutar la obra

Inesperado revés para el proyecto municipal de dotar de un comedor al colegio rural de Quintes, englobado en el CRA de Les Mariñes (Villaviciosa). Las obras tendrán que salir de nuevo a licitación después de que la primera haya quedado desierta al no haberse presentado ofertas por parte de las empresas. El acuerdo fue adoptado por la Junta de Gobierno en la última sesión ordinaria de 2025.

La actuación salió a licitación en primera instancia con un coste de 70.000 euros. El plazo de ejecución estimado por los técnicos para la ejecución de los trabajos es de tres meses, por lo que, pese al revés, aún hay tiempo para que el colegio de Quintes pueda contar con el esperado comedor para el inicio del curso que viene, objetivo que se había marcado el gobierno municipal que lidera Alejandro Vega (PSOE).

De acuerdo con el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, el espacio de comedor tendrá una capacidad para treinta usuarios simultáneos. Además, dispondrá de office para el servicio de recepción y de expedición de la comida servida por catering, un cuarto de almacén de productos y el vestuario para los encargados del comedor.

Mientras, las obras de construcción de la escuelina de Quintes están muy avanzadas y, salvo inconvenientes de última hora, todo hace indicar que será posible inaugurar este año el que será el tercer centro de estas características del concejo maliayés y el segundo en la zona rural, algo que no tiene ningún otro municipio de la región. Esta nueva unidad para niños de hasta tres años de edad se habilita en el aula rural del CRA Les Mariñes en Quintes.

La escuelina en construcción cuenta con un presupuesto de algo más de doscientos mil euros, financiados con cargo a la última subvención de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Al igual que el resto de escuelinas de Villaviciosa, la de Quintes se incorpora a la red autonómica. En su caso, dependerá de la escuela infantil de La Oliva, ubicada en la Villa.