El deslinde de Costas impediría celebrar el concurso de ganado en La Barquerina

La interpretación que realiza la Demarcación de Costas del deslinde de La Barquerina compromete que esta zona de Villaviciosa siga albergando el concurso exposición de ganado vacuno selecto que se celebra a mediados del mes de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de Nuestra Señora del Portal. Es más, el pasado mes de octubre, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ya remitió un comunicado al Ayuntamiento en el que desestimaba la solicitud de autorización de los usos para celebrar el concurso donde se ha realizado los últimos años.

En todo caso, lo que más preocupa en Villaviciosa es la situación en la que ha quedado los 36 propietarios que han adquirido una vivienda en la zona y no pueden entrar a vivir en ellas debido a la paralización decretada por la Dirección General de Urbanismo en base a la denuncia de Costas.

El gobierno municipal ha reclamado al Principado el levantamiento de las medidas cautelares al "haber constatado" en el expediente de la Demarcación de Costas que la denuncia planteada ahora por el organismo se fundamenta en "un error" que se produjo en el deslinde de 2000. "Se hizo forma incorrecta en algunos puntos, concretamente en suelos urbanos a los que se les aplicó una servidumbre de cien metros en lugar de los veinte metros que establece la ley", sostiene la administración municipal.

El Ayuntamiento ha comprobado también que en las comunicaciones de traslado de la orden ministerial de 24 de abril de 2000 a los distintos organismos "consta literalmente la estimación de las alegaciones sobre ese error". "Si los planos del proyecto de deslinde de 1997 son los que se están aplicando en el visor de Costas, y en los que se basa la denuncia que ha originado el problema, parece claro el error que es urgente subsanar", concluye el Consistorio.

Tras tener conocimiento de la petición del Ayuntamiento, los portavoces de los afectados exigieron ayer al Principado que "restablezca la normalidad" y ponga "fin a los perjuicios que está causando la errónea denuncia de Costas, así como la torpe y posterior actuación del órgano de Disciplina Urbanística del Principado" "Los perjuicios en muchos casos son ya de difícil o imposible reparación. La indignación que sentimos no tiene medida. Por todo ello estamos más que legitimados para solicitar que resuelvan este asunto con carácter inmediato", concluyen los propietarios afectados.