Villaviciosa gana población por octavo año consecutivo y consigue la mejor cifra en casi medio siglo: estos son los últimos datos del padrón

Villaviciosa se mantuvo en 2025 como uno de los municipios de mayor crecimiento demográfico en Asturias. Así lo certifican los datos oficiales del Padrón, cerrado a fecha 1 de enero con la cifra de 15.7834 habitantes, lo que supuso sumar 154 nuevos empadronados al record de 15.629 del año anterior. Este dato vuelve a situar a Villaviciosa, como el municipio con más población de la Comarca de la Sidra y de toda la circunscripción oriental, por delante de Llanes.

Estos 15.783 habitantes suponen la mayor cifra de población desde hace 45 años en Villaviciosa, que logra así consolidar la tendencia de crecimiento de la población que se inició en 2017, encadenando su octavo año de crecimiento consecutivo y rompiendo con la tendencia de pérdida de población que se había mantenido desde 2013. Desde esde año, el concejo ha logrado sumar 1.175 nuevos vecinos al padrón.

Esta tendencia de crecimiento se incrementó tras la pandemia, en 2021, y la continuida en el crecimiento parece confirmar que el concejo está logrando compensar la alta mortalidad que deriva del alto índice de envejecimiento, con nuevos vecinos que trasladan la residencia a Villaviciosa.

El alcalde, Alejandro Vega expresa su "satisfacción por la confirmación de una tendencia que es clara, pues hablamos de ocho años de crecimiento continuo en un municipio con alto índice de envejecimiento". "Después de muchos años de caída de la población, este gobierno, que lleva una década de actividad, logra enlazar ocho de crecimiento", añadió Vega, quien indicó que "ahora lo que necesitamos es responder a esta nueva realidad con el nuevo Plan General de Urbanismo, logrando suelo para vivienda protegida asequible para los jóvenes, promover y facilitar la rehabilitación en el casco histórico, la ampliación de los núcleos rurales y conseguir suelo industrial para el asentamiento de empresas que consoliden esta tendencia”.

Para el regidor, se trata de "un nuevo dato positivo que se une a otros como el crecimiento de la creación de empresas". "Los nuevos habitantes están sirviendo en estos años para compensar la alta mortalidad, y de ahí el saldo positivo", resaltó Vega, que también pone el foco en "el problema general de despoblamiento de los pueblos, aunque se esté viendo ya crecimiento en muchas parroquias de la zona rural". En este sentido, resaltó que "Villaviciosa es el décimo municipio más extenso de Asturias y mantiene los problemas de despoblación del resto de las zonas rurales, agravados por muchos años de falta de atención a servicios básicos como el abastecimiento y el saneamiento, y falta de recursos propios para atender esas necesidades”. Y recordó que “el municipio necesita inversiones en servicios, abastecimiento y saneamiento, como transporte público, fibra óptica y lucha contra los efectos del cambio climático y las inundaciones “