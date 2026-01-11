Villaviciosa se mantiene en el "top 10" de municipios con mayor número de empresas: estas son las cifras que consolidan la buena posición concejo

Villaviciosa se mantiene entre los diez municipios de Asturias con mayor número de empresas. En concreto, sus 1.241 compañías le sitúan el noveno en el ranking, un lugar que ocupa desde 2024, tras escalar entonces un puesto y conservar esa posición en 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El concejo, que tradicionalmente cerraba este listado del "top 10" de municipios con más sociedades, se sitúa ahora por encima de Castrillón, que cuenta 1.228. Por encima, justo sobre Villaviciosa, se encuentran Llanes, que con 1.359 empresas se sitúa en el octavo lugar, y Llanera, que con 1.504 está en el séptimo.

El centro y las cuencas

La tabla, por arriba, la encabezan los cuatro grandes municipios del Principado: Gijón, con 17.221 empresas, Oviedo con 15.038, Siero con sus 3.891 firmas y Avilés, que tiene 3.755.

A estos municipios le siguen dos de las cuencas, que son Langreo, con un total de 1.761 en 2025, y Mieres, con 1.566 empresas. Aunque Villaviciosa ha perdido una empresa con respecto a 2024, Estadística ratifica el dato de su consolidación en el noveno puesto de este listado de concejos líderes en cifra de empresas.

Récord de población

A Villaviciosa le acompañan los buenos datos socioeconómicos en este inicio de año. Además de mantenerse en este listado de diez municipios con mayor número de empresas de Asturias, acaba de establecer un nuevo récord de población al alcanzar la cifra de 15.783 habitantes. La suma añade 154 nuevos vecinos al último hito, del año anterior, cuando había contabilizado 15.629 empadronados.

Los 15.783 habitantes actuales de Villaviciosa son la mayor cifra de población desde hace 45 años en el municipio, destacó el Ayuntamiento, que subraya además la tendencia de crecimiento que se inició en el año 2017, "encadenando así su octavo año de crecimiento consecutivo, que ha roto con la tendencia de pérdida de población que se había mantenido desde el año 2013".