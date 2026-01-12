La floración de la mimosa madruga en Villaviciosa: “Este otoño fue benigno, y eso ha activado el ciclo en las áreas más expuestas al sol”

En un fenómeno llamativo, las primeras mimosas han comenzado a florecer en Villaviciosa en pleno temporal invernal. La floración se adelanta así algunas semanas a su ciclo natural, ya que lo habitual es que esta especie muestre sus característicos racimos dorados más bien entre febrero y marzo, y verlos en enero no es tan común. Sin embargo, un otoño y un comienzo de invierno templados antes de la llegada del frío actual, han propiciado esta floración algo prematura que empieza a teñir de amarillo distintos rincones del concejo.

En zonas especialmente soleadas, como los márgenes de la ría o los pueblos con microclimas cálidos, vecinos y paseantes pueden contemplar ya ejemplares en plena flor amarilla. “Este otoño fue particularmente benigno, y eso ha activado el ciclo de floración en las áreas más expuestas al sol”, explican naturalistas locales.

Una especie con historia y arraigo en Villaviciosa

La mimosa común (Acacia dealbata) está presente en Villaviciosa desde mediados del siglo XIX, cuando fue introducida en España como árbol ornamental. Su rápida adaptación la integró en el paisaje asturiano, aunque su expansión ha generado controversia.

La floración anticipada de las mimosas en Villaviciosa no solo sorprende por su belleza: también plantea interrogantes sobre los efectos del cambio climático en Asturias. Mientras los vecinos disfrutan del espectáculo dorado que ilumina el paisaje invernal , los expertos insisten en la necesidad de observar y gestionar con responsabilidad la presencia de estas especies que, aunque invasoras, forman ya parte del patrimonio natural y emocional del Principado.