El Festival Internacional de Gaitas se celebrará del 3 al 6 de septiembre
La organización destaca que la cita es un referente de la música celta y tradicional
Vicente Alonso
La Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero ha confirmado las fechas de la XIX edición del Festival Internacional de la Gaita de Villaviciosa (FIG), que se celebrará del 3 al 6 del próximo septiembre en la capital maliayesa.
El emblemático festival, consolidado como una de las principales citas dedicadas a la gaita y a la música tradicional, nació a comienzos de los años 2000 y ha adoptado distintas denominaciones, como Festival de Bandes de Gaites Maliayu, manteniendo siempre su esencia cultural. Durante la pandemia, en 2020 y 2021, se celebró como "DesconFIGnamientu Festival".
Evento singular
David Muñiz, uno de los responsables de la organización de esta cita subrayó que "el festival se ha convertido en una referencia a nivel nacional dentro de la escena de la música celta y tradicional".
Destacó asimismo su carácter singular: "Es uno de los pocos festivales internacionales dedicados específicamente a las distintas gaitas del mundo y a los contextos culturales vinculados a este instrumento que dentro de sus distintas variantes se extiende por toda Europa, partes de Asia y el norte de África".
La Banda de Gaites Villaviciosa - El Gaitero volverá a llenar las calles de la Villa, consolidando la cita en el calendario cultural asturiano y como espacio de encuentro de tradiciones musicales internacionales.
