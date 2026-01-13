El Festival Internacional de Gaitas se celebrará del 3 al 6 de septiembre

La Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero ha confirmado las fechas de la XIX edición del Festival Internacional de la Gaita de Villaviciosa (FIG), que se celebrará del 3 al 6 del próximo septiembre en la capital maliayesa.

El emblemático festival, consolidado como una de las principales citas dedicadas a la gaita y a la música tradicional, nació a comienzos de los años 2000 y ha adoptado distintas denominaciones, como Festival de Bandes de Gaites Maliayu, manteniendo siempre su esencia cultural. Durante la pandemia, en 2020 y 2021, se celebró como "DesconFIGnamientu Festival".

Evento singular

David Muñiz, uno de los responsables de la organización de esta cita subrayó que "el festival se ha convertido en una referencia a nivel nacional dentro de la escena de la música celta y tradicional".

Destacó asimismo su carácter singular: "Es uno de los pocos festivales internacionales dedicados específicamente a las distintas gaitas del mundo y a los contextos culturales vinculados a este instrumento que dentro de sus distintas variantes se extiende por toda Europa, partes de Asia y el norte de África".

La Banda de Gaites Villaviciosa - El Gaitero volverá a llenar las calles de la Villa, consolidando la cita en el calendario cultural asturiano y como espacio de encuentro de tradiciones musicales internacionales.