La obra del saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles se licita en 2,8 millones

El Principado acaba de licitar las obras de mejora del sistema de saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles, en Villaviciosa, con un presupuesto de 2.865.707 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 4 de febrero para presentar las ofertas para una actuación que beneficiará a unas 500 personas, permitirá completar la red en estas localidades y eliminará los vertidos incontrolados a la ría, destaca la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Los trabajos incluyen la instalación de 4.398 metros de colectores y cinco estaciones de bombeo para superar los desniveles existentes entre las viviendas situadas en las zonas más bajas y el colector principal. La iniciativa había sido demandada tanto por los vecinos como por el Ayuntamiento.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, celebró el impulso a la obra. "Desde el gobierno municipal agradecemos al Gobierno del Principado que de nuevo cumpla otro de los compromisos que veníamos reclamando, y por lo que supondrá de superación de un atraso histórico como el que tiene Villaviciosa en saneamiento por el abandono de muchos años de anteriores ejecutivos". Vega destacó que en este caso "se aborda prioritariamente una zona que vierte a la ría de Villaviciosa, y se comienza a corregir el error que permitió el último gobierno del PP, del que sigue siendo diputado y entonces era diputado y Alcalde, José Felgueres, que aceptó en 2014 que se hiciera el saneamiento sólo de una parte, dejando sin conectar la mitad de la parroquia de Seloriu, Tornón y Carda".