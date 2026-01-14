"Cuando llegues, llámame": puesta de largo de la obra de María Barredo en el Ateneo de Villaviciosa
El acto es este viernes a las 19.30 horas
Vicente Alonso
El salón de actos del Ateneo Obrero de Villaviciosa acogerá el viernes a las 19.30 horas la presentación del libro de poemas "Cuando llegues, llámame", obra de la escritora maliayesa María Barredo. El poemario, publicado por Talón de Aquiles, se presenta como "un homenaje poético a lo sencillo".
A través de sus versos, Barredo reivindica instantes cotidianos que, "por su aparente insignificancia, suelen pasar desapercibidos, pero que conforman el verdadero tejido de la vida". La autora invita a detener el ritmo acelerado del día a día para reconectar con vivencias que, aunque cambien de protagonistas y escenarios, despiertan emociones universales.
"Este libro nace de un anhelo imposible: hacer eterno lo fugaz", afirma Barredo. La obra propone una mirada íntima y serena hacia lo efímero, recordando que "el sentido de la vida habita en los detalles más simples y, a la vez, más efímeros", detalla la autora sobre su primer libro. La presentación correrá a cargo de Dolores Torres, licenciada en Filología Románica y profesora de Lengua y Literatura, quien ofrecerá una lectura crítica de la obra y situará la propuesta poética de Barredo dentro de la corriente de la poesía intimista actual.
Este acto se enmarca en la programación cultural del Ateneo Obrero, que mantiene su apuesta por la difusión de nuevas voces literarias y por la promoción de la creación contemporánea. La entrada es libre hasta completar aforo.
