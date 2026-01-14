Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaviciosa tiene nueva oferta para las vacaciones de Carnaval y amplía el programa de conciliación con un campamento en los días no lectivos

Las actividades están dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años, se impartirán en el Colegio Público Maliayo y hay 70 plazas

Niños y niñas en el patio de un colegio durante un programa de actividades para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Niños y niñas en el patio de un colegio durante un programa de actividades para la conciliación de la vida laboral y familiar. / Luisma Murias

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Villaviciosa

Villaviciosa amplía la oferta de actividades para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y extiende su programa en este ámbito a las próximas vacaciones de Carnaval. Así, habrá un nuevo campamento de Antroxu, de carácter gratuito para los participantes, con talleres dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años, que se dividirán en dos grupos, de 3 a 6 años y de 7 a 12 años. Se impartirán en el Colegio Público Maliayo con un total de  70 plazas. Las fechas comprenderán los días no lectivos de  febrero: el 13, 16 y 17.

El horario será de 8.30 a 14.30 horas y la entrada podrá realizarse de 8.30 a 9.00 horas. Las inscripciones para participar deben realizarse del 19 al 23 de enero (ambos inclusive) y se podrán recoger las solicitudes en el Centro Municipal de Servicios Sociales (calle del Agua, 9) o en el registro del Ayuntamiento de Villaviciosa. En este último punto es donde hay que entregar las solicitudes, quedándose con el resguardo donde se indica el número de registro.

Plan Corresponsables

El Ayuntamiento pide conservar dicho número de registro de la solicitud, ya que este será el único que dato que figure en el listado de admitidos que se publicará el 28 de enero en la web municipal. Para más información sobre este nuevo campamento se puede llamar al teléfono 985892190.

Este programa sigue incluyéndose en el Plan de Corresponsables subvencionado por la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto Asturiano de la Mujer.

