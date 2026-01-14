Villaviciosa tiene nueva oferta para las vacaciones de Carnaval y amplía el programa de conciliación con un campamento en los días no lectivos
Las actividades están dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años, se impartirán en el Colegio Público Maliayo y hay 70 plazas
Villaviciosa amplía la oferta de actividades para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y extiende su programa en este ámbito a las próximas vacaciones de Carnaval. Así, habrá un nuevo campamento de Antroxu, de carácter gratuito para los participantes, con talleres dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años, que se dividirán en dos grupos, de 3 a 6 años y de 7 a 12 años. Se impartirán en el Colegio Público Maliayo con un total de 70 plazas. Las fechas comprenderán los días no lectivos de febrero: el 13, 16 y 17.
El horario será de 8.30 a 14.30 horas y la entrada podrá realizarse de 8.30 a 9.00 horas. Las inscripciones para participar deben realizarse del 19 al 23 de enero (ambos inclusive) y se podrán recoger las solicitudes en el Centro Municipal de Servicios Sociales (calle del Agua, 9) o en el registro del Ayuntamiento de Villaviciosa. En este último punto es donde hay que entregar las solicitudes, quedándose con el resguardo donde se indica el número de registro.
Plan Corresponsables
El Ayuntamiento pide conservar dicho número de registro de la solicitud, ya que este será el único que dato que figure en el listado de admitidos que se publicará el 28 de enero en la web municipal. Para más información sobre este nuevo campamento se puede llamar al teléfono 985892190.
Este programa sigue incluyéndose en el Plan de Corresponsables subvencionado por la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto Asturiano de la Mujer.
- Las otras consecuencias del deslinde que interpreta Costas: el concurso de ganados no podría seguir en La Barquerina
- Los afectados de La Barquerina claman por una solución urgente para sus viviendas: 'El daño es enorme
- Villaviciosa se mantiene en el 'top 10' de municipios con mayor número de empresas: estas son las cifras que consolidan la buena posición concejo
- Sorpresa (y disgusto) en Villaviciosa: aparece muerto en una carretera un joven animal de una especie protegida
- Villaviciosa gana población por octavo año consecutivo y consigue la mejor cifra en casi medio siglo: estos son los últimos datos del padrón
- Villaviciosa reclama la suspensión 'inmediata' de las medidas en La Barquerina: 'El plano de deslinde que aplica Costas es erróneo
- La obra del saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles se licita en 2,8 millones y beneficiará a 500 vecinos de estas zonas de Villaviciosa
- El comercio de Villaviciosa pone el broche de oro a la Navidad con el sorteo de 4.000 euros en cheques regalo: estos son los negocios que repartieron suerte