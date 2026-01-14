La solución "innovadora" para el saneamiento de Les Mariñes estará disponible este año: estos son los planes del Principado

El consejero de Medio Ambiente del Principado, Alejandro Calvo, adelantó este martes que la "próxima obra" de saneamiento que se ejecutará en Villaviciosa será la de las parroquias de Quintes y Quinteles, en Les Mariñes. Según indicó el responsable autonómico, a lo largo del presente año se espera tener lista la solución técnica para ejecutar la actuación, mediante la denominada "compra pública innovadora" puesta en marcha para diseñar la gestión de las aguas residuales de la agrupación rural Quintes-Quintueles. Se trata de la primera iniciativa de este tipo que se desarrolla en Asturias en relación con los recursos hídricos.

"Esperamos que a lo largo de este año podamos tener ya la solución técnica y lograr la financiación para que la de Quintes y Quintueles sea la próxima obra de saneamiento en el concejo", subrayo Calvo, minutos antes de participar en una reunión con los vecinos de Rodiles, El Picu y Muslera para presentar el proyecto de saneamiento para la zona, que acaba de salir a licitación con un presupuesto de 2,8 millones y es de gran relevancia para la mejora medioambiental de la ría.

La compra pública innovadora que se ha decidido para abordar el esperado saneamiento de Quintes y Quintueles tiene como objetivos reducir los costes de construcción y operación del sistema de saneamiento y depuración, así como mejorar su eficiencia energética. También se busca afinar el control de vertidos de las aguas residuales. La viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera, y la directora general del Agua, Vanesa Mateo, han sido las encargadas de contactar con los representantes de empresas, universidades y centros de investigación y tecnológicos interesados en participar en el procedimiento para trasladarles los detalles de la actuación. Se trata de entidades que cuentan con capacidad para ofrecer propuestas y desarrollar las herramientas necesarias para superar las limitaciones ligadas a las infraestructuras en ámbitos rurales complejos, como es el caso de Les Mariñes.

Sobre El Picu, Muslera y Rodiles, Calvo afirmó que la intención de su departamento es que las actuaciones que se acaban de licitar "se vayan poniendo en marcha antes del verano" para que, "de manera progresiva", los distintos núcleos de población incluidos en el proyecto se incorporen a la red de saneamiento. En este sentido, solicitó la colaboración de los vecinos respecto al acceso a las parcelas durante el periodo de afección que va a haber durante las obras y, también, para que faciliten al máximo los plazos de expropiación, todo ello con el objetivo de "agilizar los trabajos".

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, celebró que se cumpla una "reivindicación histórica" del concejo, "fundamental para el entorno de la ría".