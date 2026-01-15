Las obras en el parque De la Ballina de la Villa toman forma: estas son las mejoras en marcha en el jardín histórico
Los trabajos están financiados con cargo al Plan de Dinamización Turística de la Comarca de la Sidra
J. A. O.
El Ayuntamiento de Villaviciosa está ejecutando una nueva fase del plan de mejoras en el parque De la Ballina de la capital municipal, catalogado como jardín histórico desde 2016, cuyo objetivo final pasa por la recuperación original del espacio y sus valores. La actuación en marcha se centra en el popular cercado para aves, que está siendo reformado, y la erradicación del antiguo kiosco de información turística, sin uso y en un avanzado estado de deterioro.
Las obras, de acuerdo con un proyecto del arquitecto maliayés Iván Paniceres, están siendo ejecutadas por la empresa local Ignea con un presupuesto de 37.000 euros. La financiación corre a cargo del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra.
La actuación en el aviario, que empieza a coger forma, va a permitir mejorar las condiciones de los animales, con mejoras de higiene y salubridad en el espacio. Para la contemplación de las aves se instalarán unas nuevas barandillas de forja separadas del cierre, incluyendo también unas torres vegetales que fusionan vegetación y estructura de acuerdo con lo que se espera de un jardín histórico como el maliayés.
En cuanto al kisoco, el plan en marcha recoge que el espacio que ocupaba pase a ser sustituido por un sencillo juego de texturas, cuyas formas y colores supondrán un guiño a los orígenes de este tipo de parques.
El parque ocupa una superficie de de 10.386,03 metros cuadrados y fue construido entre 1928 y 1929 por iniciativa y mecenazgo de los hermanos Bernardo, Luis y Norberto de la Ballina Fernández, integrantes de una de las familias fundadoras de la sociedad Valle, Ballina y Fernández S.A, (El Gaitero). De ahí su denominación y la placa de reconocimiento situada en la pérgola, frente al estanque, dedicada a Norberto de la Ballina, que fue alcalde de Villaviciosa.
El diseñador fue el conocido fotógrafo y profesor de dibujo del Ateneo Obrero, Arturo del Fresno, que contó con la colaboración del arquitecto Mariano Marín de la Viña, autor de la pérgola, y del jardinero Pedro Múgica. El parque se terminó en 1929, al tiempo que se abrió junto al mismo el paseo como “L´Acerona”.
- Sorpresa (y disgusto) en Villaviciosa: aparece muerto en una carretera un joven animal de una especie protegida
- Las otras consecuencias del deslinde que interpreta Costas: el concurso de ganados no podría seguir en La Barquerina
- Villaviciosa reclama la suspensión 'inmediata' de las medidas en La Barquerina: 'El plano de deslinde que aplica Costas es erróneo
- Villaviciosa se mantiene en el 'top 10' de municipios con mayor número de empresas: estas son las cifras que consolidan la buena posición concejo
- Villaviciosa gana población por octavo año consecutivo y consigue la mejor cifra en casi medio siglo: estos son los últimos datos del padrón
- La obra del saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles se licita en 2,8 millones y beneficiará a 500 vecinos de estas zonas de Villaviciosa
- El comercio de Villaviciosa pone el broche de oro a la Navidad con el sorteo de 4.000 euros en cheques regalo: estos son los negocios que repartieron suerte
- La sidra de hielo de Castañón obtiene un galardón internacional tras brillar en Euskadi: 'Es un premio al esfuerzo de la familia