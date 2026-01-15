Las obras en el parque De la Ballina de la Villa toman forma: estas son las mejoras en marcha en el jardín histórico

El Ayuntamiento de Villaviciosa está ejecutando una nueva fase del plan de mejoras en el parque De la Ballina de la capital municipal, catalogado como jardín histórico desde 2016, cuyo objetivo final pasa por la recuperación original del espacio y sus valores. La actuación en marcha se centra en el popular cercado para aves, que está siendo reformado, y la erradicación del antiguo kiosco de información turística, sin uso y en un avanzado estado de deterioro.

Las obras, de acuerdo con un proyecto del arquitecto maliayés Iván Paniceres, están siendo ejecutadas por la empresa local Ignea con un presupuesto de 37.000 euros. La financiación corre a cargo del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra.

Un operario, en las obras del nuevo aviario. / J. A. O.

La actuación en el aviario, que empieza a coger forma, va a permitir mejorar las condiciones de los animales, con mejoras de higiene y salubridad en el espacio. Para la contemplación de las aves se instalarán unas nuevas barandillas de forja separadas del cierre, incluyendo también unas torres vegetales que fusionan vegetación y estructura de acuerdo con lo que se espera de un jardín histórico como el maliayés.

En cuanto al kisoco, el plan en marcha recoge que el espacio que ocupaba pase a ser sustituido por un sencillo juego de texturas, cuyas formas y colores supondrán un guiño a los orígenes de este tipo de parques.

El parque ocupa una superficie de de 10.386,03 metros cuadrados y fue construido entre 1928 y 1929 por iniciativa y mecenazgo de los hermanos Bernardo, Luis y Norberto de la Ballina Fernández, integrantes de una de las familias fundadoras de la sociedad Valle, Ballina y Fernández S.A, (El Gaitero). De ahí su denominación y la placa de reconocimiento situada en la pérgola, frente al estanque, dedicada a Norberto de la Ballina, que fue alcalde de Villaviciosa.

El diseñador fue el conocido fotógrafo y profesor de dibujo del Ateneo Obrero, Arturo del Fresno, que contó con la colaboración del arquitecto Mariano Marín de la Viña, autor de la pérgola, y del jardinero Pedro Múgica. El parque se terminó en 1929, al tiempo que se abrió junto al mismo el paseo como “L´Acerona”.