Así va la recuperación de la muralla medieval de Villaviciosa: toma velocidad para estar lista en Semana Santa

Las obras para la recuperación de la muralla medieval de Villaviciosa han cogido velocidad en los últimos días y, si no hay retrasos inesperados, la restaurada cerca de la plaza del Ecce Homo será la gran novedad turística de cara a la próxima Semana Santa en la capital maliayesa. Los trabajos ejecutados por la empresa Martínez Monasterio, con un plazo de cuatro meses y un presupuesto cercano a los 150.000 euros, financiados por la Mancomunidad de la Sidra, se centraban este miércoles en la instalación de todos los andamios necesarios para abordar el recrecido del lienzo del siglo XIII. La actuación se llevará a cabo apoyando la nueva fábrica sobre la original, dado que la misma se encuentra sana, en buen estado de conservación y estable.

El proyecto en marcha recoge también labores de consolidación y mejora de la estructura, así como la adecuación de todo el entorno para darle el mayor realce visual a uno de los grandes símbolos históricos de la Villa, vestigio de aquella pola medieval de Maliayo a la que concedió carta puebla el rey Alfonso X el Sabio un ya lejano año de 1270. Una vez que la intervención esté lista, la muralla ocupará un lugar preponderante en el recorrido turístico-cultural por las calles del casco histórico maliayés, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su indudable valor como conjunto histórico.

El equipo de gobierno que encabeza Alejandro Vega ya había puesto sobre la mesa su interés por la recuperación y dignificación de la cerca de piedra en 2020, coincidiendo con la celebración del 750.º aniversario de la carta puebla otorgada a los moradores de la Pola de Maliayo. La actuación, que no se pudo llevar a cabo en aquel entonces, sí se incluyó, a partir de un proyecto elaborado por el arquitecto Juan Pedrayes, entre las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra, tanto por la relevancia histórica que tiene su conservación dentro del patrimonio maliayés como por el indudable interés turístico del tramo que se conserva. En este sentido, dentro del mismo programa de la muralla, hace unos meses se inauguraba en la plaza de Obdulio Fernández una gran maqueta en bronce de la antigua Maliayo y también está disponible una web para conocer de una forma muy didáctica el pasado medieval de la Villa y cómo fue evolucionando el burgo rural a lo largo de los siglos.

La muralla de Villaviciosa se construyó a finales del siglo XIII con fines defensivos, utilizándose para ello piedra del concejo, que bien pudo proceder de la zona de Cubera o de la parroquia de Fuentes. El perímetro cercado sumaba casi 800 metros, con más de cinco metros de altura y dos de ancho, a lo que había que sumar una estructura almenada de medio metro de ancho y un metro de alto, según consta en la descripción de la muralla del ilustrado Francisco de Paula Caveda Solares en 1807.

La muralla tenía forma de almendra, cinco hectáreas de superficie y cuatro puertas, siendo las más importantes la del Puente y la del Cañu. Por cierto, a esta última estaba vinculado el tramo que se encuentra ahora en pleno proceso de recuperación. Los otros pasos de acceso fueron conocidos históricamente como del Mercado y de Carnicerías.

El creciente abandono de las labores de mantenimiento por parte del Ayuntamiento y la consiguiente falta de respeto de los vecinos hacia la estructura aceleraron un inexorable declive. Así, hay constancia de que ya en el siglo XVIII se habían levantado edificaciones adosadas a la muralla en la zona en que se localiza el lienzo de la plaza del Ecce Homo. Las puertas medievales acabaron siendo derribadas, mientras se acentuaba el progresivo abandono, y, finalmente, la venta a particulares de tramos de la muralla y del paseo de ronda supuso el final de la cerca.