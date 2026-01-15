Últimos días para visitar en Villaviciosa la exposición del Certamen de Pintura Evaristo Arce: estas son las fechas y los horarios
La muestra ha tenido una gran acogida, especialmente en las fechas navideñas
J. A. O.
La exposición de las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura Evaristo Arce Pinella, que se está exhibiendo desde el pasado 17 de diciembre en la sala de exposiciones del Ateneo Obrero de Villaviciosa, se clausura este sábado. El horario de apertura para este viernes va de 17.00 a 20.00 horas, mientras que de sábado es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
La muestra que por primera vez lleva el nombre de Evaristo Arce, Hijo Predilecto de Villaviciosa y Adoptivo de Oviedo, ha tenido una gran acogida, especialmente durante las fechas navideñas, con gran número de visitas e interés por la muestra.
Ademñas, se trata de una edición muy especial del certamen por otas razones. El Ayuntamiento de Villaviciosa ha aumentado la dotación del premio hasta los cinco mil euros y se ha estrenado la presidencia de Guillermo Simón, que estuvo acompañado en el jurado por María Braña, Luis Feás y Luis Repiso.
Las quince obras elegidas finalistas y que forman la exposición corresponden a Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández, Mónica Dixon, Quique Ortiz, Zeus Sánchez, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll, Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño.
Jezabel Rodríguez Asperilla (Oviedo, 1977) fue la artista ganadora por una obra "interior de elementos mínimos en grises, en la que una silla se convierte en símbolo de ausencia, silencio e intimidad con un lenguaje depurado”. Para el jurado, “Jezabel Rodríguez transforma un espacio cotidiano en una escena emocional suspendida. El resultado es una pintura contemplativa y esencialista, basada en la memoria, el silencio visual y la poética doméstica”. Se concedió, además, Mención de Honor a las obras presentadas por Pepa Satué Ripoll, Mónica Dixon y Fernando Jiménez Fernández.
- Sorpresa (y disgusto) en Villaviciosa: aparece muerto en una carretera un joven animal de una especie protegida
- Las otras consecuencias del deslinde que interpreta Costas: el concurso de ganados no podría seguir en La Barquerina
- Villaviciosa reclama la suspensión 'inmediata' de las medidas en La Barquerina: 'El plano de deslinde que aplica Costas es erróneo
- Villaviciosa se mantiene en el 'top 10' de municipios con mayor número de empresas: estas son las cifras que consolidan la buena posición concejo
- Villaviciosa gana población por octavo año consecutivo y consigue la mejor cifra en casi medio siglo: estos son los últimos datos del padrón
- La obra del saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles se licita en 2,8 millones y beneficiará a 500 vecinos de estas zonas de Villaviciosa
- El comercio de Villaviciosa pone el broche de oro a la Navidad con el sorteo de 4.000 euros en cheques regalo: estos son los negocios que repartieron suerte
- La sidra de hielo de Castañón obtiene un galardón internacional tras brillar en Euskadi: 'Es un premio al esfuerzo de la familia