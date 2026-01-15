Últimos días para visitar en Villaviciosa la exposición del Certamen de Pintura Evaristo Arce: estas son las fechas y los horarios

La exposición de las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura Evaristo Arce Pinella, que se está exhibiendo desde el pasado 17 de diciembre en la sala de exposiciones del Ateneo Obrero de Villaviciosa, se clausura este sábado. El horario de apertura para este viernes va de 17.00 a 20.00 horas, mientras que de sábado es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La muestra que por primera vez lleva el nombre de Evaristo Arce, Hijo Predilecto de Villaviciosa y Adoptivo de Oviedo, ha tenido una gran acogida, especialmente durante las fechas navideñas, con gran número de visitas e interés por la muestra.

Ademñas, se trata de una edición muy especial del certamen por otas razones. El Ayuntamiento de Villaviciosa ha aumentado la dotación del premio hasta los cinco mil euros y se ha estrenado la presidencia de Guillermo Simón, que estuvo acompañado en el jurado por María Braña, Luis Feás y Luis Repiso.

Las quince obras elegidas finalistas y que forman la exposición corresponden a Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández, Mónica Dixon, Quique Ortiz, Zeus Sánchez, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll, Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño.

Jezabel Rodríguez Asperilla (Oviedo, 1977) fue la artista ganadora por una obra "interior de elementos mínimos en grises, en la que una silla se convierte en símbolo de ausencia, silencio e intimidad con un lenguaje depurado”. Para el jurado, “Jezabel Rodríguez transforma un espacio cotidiano en una escena emocional suspendida. El resultado es una pintura contemplativa y esencialista, basada en la memoria, el silencio visual y la poética doméstica”. Se concedió, además, Mención de Honor a las obras presentadas por Pepa Satué Ripoll, Mónica Dixon y Fernando Jiménez Fernández.