Las claves del éxito demográfico de Villaviciosa: estas son las parroquias que tiran del mejor padrón en medio siglo

Las parroquias costeras más cercanas al vecino concejo de Gijón, junto a la capital municipal, tiran con fuerza del padrón de Villaviciosa, que encadenó en 2025 el octavo año consecutivo de crecimiento demográfico y llega ya a los 15.783 habitantes, la mejor cifra en casi medio siglo. En concreto, Argüeru, Arroes, Castiellu, Oles, Quintes, Quintueles, Careñes y Villaverde, en Les Mariñes, ganaron en la última década un total de 649 vecinos entre todas. Se trata, en su mayoría, de familias que llegan al concejo atraídas por la combinación entre la calidad de vida del medio rural, la cercanía con la ciudad más poblada de Asturias y la buena conexión por carretera con el conjunto del área metropolitana de la región.

Además de en estas parroquias, el crecimiento demográfico maliayés se localiza en la capital del concejo, que inició el presente año con 543 habitantes más de los que tenía hace una década. De acuerdo con los datos del padrón cerrados a fecha 1 de enero de 2026, residen en la Villa 6.976 personas. Le sigue, como segunda parroquia más poblada del municipio, Quintueles, con 902 vecinos. Son 157 más de los consignados al inicio de 2015. Siendo importante esta subida, se queda algo por debajo de la experimentada por Quintes en el mismo periodo. En su caso, hay 195 empadronados más que hace una década, llegando a los 785 vecinos.

También ha sido muy positivo el caso de Arroes, con un incremento de 75 empadronados en el periodo de referencia. La parroquia sumaba al inicio del presente año un total de 464 habitantes. Por su lado, Argüeru sumó al padrón 72 vecinos, llegando a 464.

El incremento demográfico de Castiellu durante los últimos diez años ha sido de 41 habitantes, mientras que Careñes sumó 52 vecinos más, Villaverde 42 y Oles 15.

Por lo que respecta al comportamiento demográfico por parroquias en el ejercicio de 2025, llama la atención la Villa, que ganó 88 vecinos. Es más de la mitad de los 154 nuevos empadronados en el municipio durante el año pasado. La segunda parroquia que más engordó el padrón en el ejercicio fue Castiello, que sumó 23 habitantes, seguida de las de Argüeru y Arroes, con doce cada una de ellas. La subida de Quintueles y de Quintes ha sido más modesta, con cinco y ocho vecinos más, respectivamente.

El alcalde maliayés, Alejandro Vega (PSOE), reconoce que los nuevos habitantes que se animan a residir en el concejo están sirviendo para compensar la alta mortalidad y para mantener un saldo demográfico positivo. Ese análisis no impide que el regidor también ponga el foco en «el problema general de despoblamiento de los pueblos», por mucho que se esté notando ya crecimiento demográfico en parroquias de la zona rural, sobre todo en la costa cercana a Gijón. «Villaviciosa es el décimo municipio más extenso de Asturias y mantiene los problemas de despoblación del resto de las zonas rurales, agravados por muchos años de falta de atención a servicios básicos como el abastecimiento y el saneamiento, y falta de recursos propios para atender esas necesidades», alerta Vega.

Los datos de 2025 confirman, en todo caso, que Villaviciosa ha logrado consolidar el crecimiento de la población que se inició en 2017, rompiendo con la tendencia de pérdida que se había mantenido desde 2013. Desde ese año, el concejo ha logrado sumar 1.175 nuevos vecinos al padrón. La tendencia de crecimiento se incrementó tras la pandemia del coronavirus, en 2021, y la continuidad en el crecimiento parece confirmar ya que el concejo está logrando compensar con nuevos residentes la alta mortalidad que deriva del alto índice de envejecimiento propio del medio rural asturiano.