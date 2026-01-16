El esquivo animal que vuelve a darse un festín en la ría de Villaviciosa: "Se le oye triturar a los cangrejos con su potente dentadura"

La nutria europea, conocida en Asturias como llondria, ha vuelto a dejarse ver en las charcas inundables de El Cierrón, en la ría de Villaviciosa. Se trata de un ejemplar joven que ha sido observado en los últimos días desplazándose por los porreos y alimentándose de cangrejos, uno de los pilares de su dieta junto a peces y otros pequeños vertebrados acuáticos.

La captura en imágenes del animal ha sido realizada por el fotógrafo y naturalista aficionado gijonés Amador Nogueiro, quien logró tomar las instantáneas del mustélido durante su actividad cotidiana. «Todavía recuerdo cuando conseguí fotografiar otra nutria en estas charcas, hace cinco años, pero desde entonces no había vuelto a avistar ningún ejemplar, a pesar de que soy asiduo a este humedal y a la ría de Villaviciosa en visitas fotográficas», explica Nogueiro, profundo conocedor y amante de la fauna y las aves del estuario maliayés y su entorno.

Anguilas, anfibios y reptiles

Según señala este naturalista, la presencia de nutrias y otros mustélidos en el entorno de la ría de Villaviciosa no resulta excepcional, aunque sí difícil de documentar. «Son mamíferos principalmente activos desde el atardecer hasta el amanecer y muy esquivos. En esta ocasión, el ejemplar estaba muy ocupado comiendo cangrejos, que son muy abundantes en la zona, y pude oír los crujidos que producía al triturarlos con su potente dentadura. Además, se alimenta fundamentalmente de anguilas, anfibios o reptiles», detalla.

La relevancia de este avistamiento radica en que, tras varias décadas en las que la nutria era poco frecuente en la ría de Villaviciosa, en los últimos años se han detectado de nuevo huellas y algunos ejemplares. Este hecho indica que el humedal continúa siendo un hábitat adecuado para numerosas especies. La nutria está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias como especie de 'interés especial', lo que indica su situación comprometida y la necesidad de conservación.

Sensible a la calidad de las aguas

«Los expertos dicen que la nutria es una especie emblemática y clave para mantener la salud y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos», destaca Nogueiro, satisfecho tanto por este avistamiento como por haber logrado hacerle una serie de buenas fotografías.

La reaparición de la llondria o llondru, como se la conoce en muchos pueblos asturianos, supone "una excelente noticia ambiental y una clara evidencia de la calidad y salubridad de las aguas de El Cierrón y de la ría de Villaviciosa, ya que se trata de un mamífero especialmente sensible a la contaminación fluvial". Todo apunta a que la especie podría estar de nuevo en fase de expansión en este valioso entorno natural.