Villaviciosa ya tiene fecha (adelantada) para el Antroxu de este año y prepara un amplio programa de actividades para todas las edades

Villaviciosa celebrará la jornada central del Antroxu de este año el sábado 28 de febrero. Será la guinda al intenso programa de actividades en el que está trabajando ya el gobierno municipal que lidera Alejandro Vega y que también contará con la participación de diversas asociaciones y colectivos locales. Es el caso de la asociación de comercio Acosevi y de la Asociación de Fiestas del Portal, que desde el año pasado se ha incorporado al programa con una fiesta de Antroxu.

El próximo lunes se aprobará el programa y la convocatoria de premios del Carnaval en la Junta de Gobierno, con un gasto con cargo al presupuesto municipal que supera los 18.000 euros en premios, gastos de instalaciones, organización, promoción o publicidad.

Dentro del programa figura el plan de conciliación "Campamento de Carnaval", con talleres para niños de tres a doce años, en el Colegio Público Maliayo, los días 13, 16 y 17 de febrero.

La próxima semana se presentará el programa completo, que incluirá diversas actividades culturales, el Antroxu infantil, el concurso de charangas, el Antroxu X Memorial Benigno Flores Rodríguez "Beni" y la fiesta de carnaval organizada por la Comisión de Fiestas del Portal.

El "día grande" del Antroxu se celebrará X Memorial Benigno Flores Rodríguez "Beni", en el que se mantienen las categorías de años anteriores. Es decir, carrozas, grupos, charangas e individuales. El XI Concurso de Charangas animará la plaza del Ayuntamiento a partir de las 18.00 horas y hasta el comienzo, a las 20.00 horas, del desfile por las calles de la Villa. El gobierno local está valorando varias posibilidades de cambios en las bases y la posible ampliación de los premios, que ya superan los 8.000 euros en metálico. Ya es seguro que se mantiene el premio introducido en el año 2018 al mejor grupo de Mazcaraos, dotado con 200 euros, y con el que se pretende premiar los grupos de al menos ocho personas disfrazadas recordando el tradicional Antroxu de los pueblos de Asturias y que en Villaviciosa tiene muy buenos ejemplos.

El plazo de inscripción para todas las categorías se abrirá próximamente. Las inscripciones deberán realizarse en el Ayuntamiento de Villaviciosa. En la web municipal se publicará toda la información sobre bases y la documentación de inscripción ( www.villaviciosa.es)

"Desde el gobierno local, se viene haciendo en estos años un esfuerzo económico importante, apostando por el Antroxu como una de las citas más importantes del año para disfrutar vecinos y visitantes, y como apoyo a la hostelería y al comercio local", destaca Alejandro Vega. "Queremos agradecer a todos los que colaboran, como Acosevi, y especialmente destacamos a las asociaciones vecinales que impulsan la tradición de los mascaros, y a las parroquias de Villaviciosa, que organizan actividades de antroxu. De igual forma, agradecemos la implicación de Acosevi y de la Asociación de Fiestas del Portal para organizar la fiesta de carnaval que amplía y complementa el programa festivo" concluyó el regidor.